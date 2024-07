Angleterre - Suisse : Southgate reçoit un soutien inattendu

À Düsseldorf, en quart de finale de l'Euro 2024, l'Angleterre de Kane affronte la Suisse de Xhaka en ce samedi 6 juillet.

Décevante depuis le début de l'Euro 2024, l'Angleterre est toujours en piste, au stade des quarts de finale, grâce au succès miracle accroché face à la Slovaquie (1-2). Depuis, la foudre s'est abattue sur les Three Lions avec un bouc émissaire en tête : Gareth Southgate. Le sélectionneur anglais, qui a amené ses troupes à la dernière finale de l'Euro perdue face à l'Italie aux tirs au but, est accusé de n'avoir pas trouvé la bonne formule malgré une génération dorée symbolisée par la nouvelle pépite du Real Madrid Jude Bellingham.

En conférence de presse avant le choc Angleterre - Suisse, les joueurs ont volé au secours du natif de Watford : "Je suis désolé pour lui, a commencé Phil Foden. À l'entraînement, il nous dit de presser et de jouer haut sur le terrain. Parfois, il faut que cela vienne des joueurs. Nous devons être des leaders et j'ai l'impression que pendant les matchs, nous aurions pu être plus ensemble et trouver des solutions. Les joueurs doivent assumer une part de responsabilité. Il faut qu'il y ait des leaders pour se réunir. Le sélectionneur ne peut pas tout faire. Il crée un système et nous dit comment presser. On ne sait jamais quand un joueur va jouer en profondeur. Les joueurs doivent s'adapter à ce que l'autre équipe propose pour être meilleurs. J'espère que vous verrez une autre facette de nous."

Il le faudra car, en face, la Nati a montré un visage séduisant dans cet Euro 2024 avec en point culminant la victoire historique obtenue face à l'Italie. Face aux médias, Murat Yakin s'est montré confiant : "Nous devons nous concentrer sur tous les joueurs parce qu'ils peuvent faire la différence dans les grands tournois. C'est mon travail de me concentrer sur la façon dont nous allons jouer ce match. Nous avons joué contre l'Allemagne, nous avons été bons. Nous avons joué contre l'Italie, qui est aussi une grande équipe. Et pourquoi ne pourrions-nous pas battre l'Angleterre ? Nous sommes en forme en ce moment. On verra, c'est un bon défi et mon équipe est prête à se battre contre la grande Angleterre."

Dans la suite des quarts de finale de cet Euro 2024, à Düsseldorf, l’Angleterre affronte la Suisse. Le coup d’envoi de ce choc sera donné à 18h00.

Vous aurez deux choix pour suivre ce duel Angleterre - Suisse. Cette affiche sera diffusée par beIN Sports 1 et TF1.

Pour suivre Angleterre - Suisse en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez deux choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à BeIN SPORTS CONNECT ce qui vous permettra de rejoindre beIN Sports 1. Vous pouvez vous inscrire gratuitement à TF1+ pour accéder à TF1.

La composition probable des Three Lions pour Angleterre - Suisse : Pickford ; Trippier, Gomez ou Konsa, Stones, Walker ; Rice, Mainoo ; Foden, Bellingham, Saka ; Kane.

La composition probable de la Nati pour Angleterre - Suisse : Sommer ; Rieder, Rodriguez, Akanji, Schar, Aebischer ; Xhaka, Freuler ; Ndoye, Vargas ; Embolo.