Première demi-finale de l'Euro 2024 ce mardi 9 juillet.

Nous y sommes, le dernier carré de l'Euro 2024 débute ce mardi avec le choc entre la France et l'Espagne. Favoris sur le papier dès le début de la compétition, les deux nations n'ont pas eu le même parcours. Si les Espagnols ont confirmé leur forme tout au long de l'Euro en s'offrant l'Italie ou encore l'Allemagne en quart de finale, le parcours des Bleus est assez chaotique avec des CSC, un penalty et un manque d'efficacité dans le jeu assez décriant et décrié par tous les observateurs. Mais le bilan reste le même à l'heure actuelle, la France est en demi-finale, tout comme l'Espagne et vise une nouvelle finale après celle de l'Euro 2016, la Coupe du monde 2018 et la Coupe du monde 2022.

Sur quelle chaîne suivre France - Espagne ?

La rencontre sera à suivre en direct sur les antennes de TF1 avec Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu.

À quelle heure suivre France - Espagne ?

La rencontre est prévue à 21h dans le stade de Munich qui accueille cette demi-finale.