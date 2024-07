Euro 2024 : le but incroyable de Lamine Yamal en vidéo

La jeune pépite de l'Espagne a offert au public de Munich un but assez fabuleux.

Mené au score sur un but de Randal Kolo Muani dès la 9e minute de jeu, l'Espagne a eu une réaction très rapide grâce à sa jeune pépite du Barça, Lamine Yamal. Le joueur âgé de 16 ans a réalisé un exploit personnel dans la défense des Bleus pour se positionner sur son pied gauche et déclencher une frappe absolument magistrale qui trompe Mike Maignan à l'aide du poteau.

En marquant son tout premier but dans ce Championnat d'Europe des Nations, Lamine Yamal est tout simplement devenu le plus jeune joueur de l'histoire à marquer un but dans un Euro, à seulement 16ans. Soirée déjà historique pour la Roja.