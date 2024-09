DAZN : jusqu'à 120 euros de moins, comment profiter de l'offre réduite pour la Ligue 1 ?

La plateforme de streaming DAZN, qui a raflé les droits de la Ligue 1 cette saison, propose une offre de bienvenue avec de belles économies à la clé...

DAZN tente de corriger le tir. Après des critiques sur les tarifs pratiqués par la plateforme pour bénéficier de la Ligue 1 de football, dont elle a obtenu les droits in extremis cet été, celle-ci a décidé de faire un geste commercial. A compter du 10 septembre et jusqu'au 22 septembre, l'abonnement intégral à la Ligue 1 passe de 39,99 euros à 19,99 euros par mois. De quoi faire bénéficier aux nouveaux abonnés d'une économie de 120 euros sur l'année. Mieux : ceux qui sont déjà abonnés depuis le mois d'août peuvent aussi bénéficier de ce tarif.

La LFP attendait le milliard, la Ligue 1 s'en est finalement tirée avec 500 millions d'euros avec le duo DAZN / beIN Sports pour les droits TV de la Ligue 1. Une proposition de 100 millions d'euros au total pour un match et pour des droits de sponsoring de beIN Sports a "rassuré" les présidents des clubs qui ont accepté la proposition in extremis cet été. Un camouflet tout de même pour le la Ligue 1 et une perte sèche pour de nombreux clubs de notre championnat de France.

Quel prix pour l'abonnement ?

Il faut débourser (une nouvelle fois) de l'argent supplémentaire pour s'abonner à la Ligue 1 cette saison. Au niveau de la tarification, DAZN a évoqué propose un abonnement de 39,99 euros par mois pour le "Pack Unlimited", sans engagement. Un tarif qui peut être réduit à une trentaine d'euros en cas d'engagement de 12 mois. Il faut aussi ajouter l'abonnement de 15 euros pour suivre l'affiche de la Ligue 1 sur BeIn Sports....

Comment s'abonner ?

L'abonnement est directement disponible sur le site de DAZN. DAZN est également inclus sans coût supplémentaire au sein des bouquets Canal+ Sport et Canal+ Friends & Family. Dans le détail cela comprend CANAL+ SPORT, qui coûte 25,99 euros par mois la première année, puis 39,99 euros par mois ensuite, et CANAL+ FRIENDS AND FAMILY, à 49,99 euros par mois pendant 12 mois, puis 79,99 euros ensuite.

Qu'est ce que DAZN ?

Comme Netflix ou Amazon Prime Video, DAZN est une plateforme de streaming par abonnement. À la différence des autres services cités, elle se spécialise dans la diffusion de sport en direct, tout en intégrant une offre de documentaires sportifs. L'arrivée en France date de décembre 2020, mais la plateforme est restée discrète jusqu'en août 2023, date à laquelle DAZN a annoncé un partenariat de distribution avec Canal pour la Ligue 1.

La plateforme de streaming diffusait les deux affiches de Ligue 1 dont Canal disposait des droits à chaque journée. Elle donne accès à une large gamme de sports en direct et à la demande. Elle possède des droits dans le football, dans la boxe, dans le MMA ou encore dans le football américain. Depuis le début de la saison 2024-2025, elle dispose des droits de la Ligue 1 et diffuse 8 des 9 affiches du championnat.