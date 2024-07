Présentation de Mbappé au Real : heure, chaîne, comment suivre ses premiers pas ?

Le Français Kylian Mbappé va être officiellement présenté au Real Madrid ce mardi 16 juillet.

Quelques jours après la fin de l'Euro 2024 et le sacre de l'Espagne, Kylian Mbappé va officiellement être présenté par le Real Madrid ce mardi 16 juillet dans un stade Santiago Bernabeu à guichet fermés. Le communiqué était intervenu au lendemain de l'élimination de la France à l'Euro.

Sa présentation officielle débutera à 12h du côté de Madrid et sera probablement diffusée sur les antennes de beIN Sports. Dans le détail, pour le symbole, il y aura la signature officielle du contrat du Français avec la Casa Blanca puis une conférence de presse de présentation. Un concert et un spectacle pyrotechnique sont également prévus.

Plus de 80 000 personnes vont se retrouver dans l'enceinte toute neuve des Merengue, les abonnés ayant pu avoir accès à des tickets gratuits pour cet évènement. Mais polémique, le média espagnol OK Diario, explique que certains ont voulu profiter de l'attente entourant cette présentation pour se faire de l'argent en revendant des places pour environ 50 euros.

Quel est le salaire de Mbappé à Madrid ?

Parti libre du PSG, le Français va toucher une grosse prime à la signature. On parle d'une somme entre 100 et 150 millions d'euros pour le champion du monde. Mais selon les médias espagnols As ou Marca, le Français n'aurait peut être pas le pus gros salaire. On parle d'un montant 15 et 20 millions d'euros par an. Un "faible" salaire sur le papier puisque le Français conserverait 80% de ces droits selon les médias espagnols, ce qui lui permettrait de toucher plusieurs millions d'euros supplémentaires à l'année.