Majorque - Real Madrid : Mbappé déjà sous pression

Après avoir remporté la Supercoupe d'Europe, le Real Madrid entame la défense de son titre de champion acquis la saison passée. À Majorque, Kylian Mbappé va poursuivre son adaptation express sous le maillot madrilène.

Ce dimanche soir, le Real Madrid affronte Majorque lors de la première journée du championnat d'Espagne et va entamer la défense de son titre.

Mbappé très attendu

Arrivé cet été au Real Madrid, Kylian Mbappé a déjà remporté un titre avec le club espagnol, vainqueur de la Supercoupe d'Europe mercredi contre l'Atalanta (2-0). Ce dimanche, l'attaquant français va sûrement faire ses débuts en championnat d'Espagne à Majorque et continuer de s'adapter au football prôné par Carlo Ancelotti après son premier but mercredi. En conférence de presse, l'Italien a loué les qualités d'adaptation de sa nouvelle star : "Mbappé est un talent extraordinaire, et nous devons l'aider le plus possible à s'adapter. Il s'est très bien intégré dans le vestiaire, il est très sérieux, il est arrivé avec humilité et il a très bien commencé".

Du côté des médias madrilènes, la presse n'est pas tendre avec le capitaine des Bleus et attend beaucoup du nouveau n°9 du Real Madrid. En une, le quotidien sportif AS a titré ce dimanche matin "La Liga de Mbappé ". " Le Français débute en Liga face à Mallorca, la bête noire du Real Madrid ces dernières saisons, avec d'énormes attentes", a développé le journal. De son côté, Marca plante le décor. Le quotidien a titré "Mbappé, face au début en Liga le plus attendu" avant de consacrer une page au classement des meilleurs buteurs du Real Madrid lors des premières journées de Liga. Si Kylian Mbappé veut se mettre les médias madrilènes dans la poche, il devra réaliser une excellente prestation ce dimanche.

Ancelotti face à des choix compliqués

Cette saison, Endrick et Mbappé ont renforcé l'attaquant madrilène et complique encore plus les choix de Carlo Ancelotti pour faire son onze. Si des joueurs poussent et sont promis à une place de titulaire comme Arda Güler, il reste difficile de déloger des cadres comme Fede Valverde, Jude Bellingham, ou Vinicius. En conférence de presse, l'entraîneur du Real Madrid a insisté sur l'intérêt de l'équipe et non les statistiques individuelles : "Je ne demande jamais à un joueur combien de buts il doit marquer. Ce que je demande à tous les joueurs c'est de donner tout ce qu'ils ont pour l'équipe. (...) Chacun a ses qualités, qu'elles soient tactiques ou techniques, mais il doit les mettre au service de l'équipe". Face à Majorque, le technicien pourrait reconduire le même onze que face à l'Atalanta et confirmer son quatuor Bellingham - Rodrygo - Vinicius - Mbappé.

À quelle heure débute Majorque - Real Madrid ?

Le coup d'envoi du match de la première journée du championnat d'Espagne opposant Majorque au Real Madrid est prévu dimanche 18 août à 21h30 à l'Estadi Mallorca Son Moix de Majorque (Espagne). César Soto Grado sera l'arbitre de cette affiche.

Sur quelle chaîne regarder Majorque - Real Madrid ?

Détenteur des droits TV de la Liga, BeIn Sports 1 diffusera la rencontre entre Majorque et les Merengue.

Comment suivre Majorque - Real Madrid en streaming ?

Si vous souhaitez regarder le premier match de Kylian Mbappé avec le Real Madrid en championnat d'Espagne contre Majorque sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIn Sports.

Quelles sont les compositions probables de Majorque - Real Madrid ?

Majorque : Roman (G) - Maffeo, Valigent, Railo, Copete - Mojica, Mascareli, Darder - Dani Rodriguez, Larin, Muriqui.

Real Madrid : Courtois (G) - Carvajal, Militao, Rüdiger, F. Mendy - Valverde, Tchouaméni, Bellingham - Rodrygo, Mbappé, Vinicius.

Quels sont les pronostics de Majorque - Real Madrid ?