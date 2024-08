Brest - OM : les Marseillais veulent frapper un grand coup en terre bretonne

Choc d'entrée pour l'Olympique de Marseille lors de la première journée de Ligue 1. Avec le nouveau coach Roberto De Zerbi, les Marseillais se déplacent en Bretagne pour frapper un grand coup face à Brest.

Cet après-midi, la première journée de Ligue 1 continue avec un choc entre le Stade Brestois et l'Olympique de Marseille à 17h.

Les grandes ambitions de De Zerbi

Arrivé à l'intersaison sur le banc de l'Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi a vu son effectif changer avec dix arrivées et neuf départs. Si Valentin Rongier est de retour dans le groupe marseillais après une longue absence à la suite d'une blessure, Brassier, Kondogbia, Nadir et Ruiz sont absents pour cette première journée de Ligue 1. Des forfaits avec lesquels le technicien italien doit composer pour être compétitif à Brest : "Ça va être un début de saison compliqué pour plusieurs raisons : les suspensions, les blessés, un effectif pas encore complet… Mais ce n'est pas une excuse car on a les joueurs et les qualités pour réussir".

En terre bretonne, Roberto De Zerbi ne compte pas se déplacer pour aller chercher un point. Face à l'équipe surprise de l'an dernier, l'ancien entraîneur de Brighton est bien décidé à affirmer ses ambitions dès la première journée : "Demain, on joue aussi face à un club qui s'est qualifié en Ligue des Champions, une équipe de qualité, et ça nous stimule à l'idée de bien faire. Je veux que les joueurs démontrent qu'ils méritent de porter ce maillot, avec du courage, du caractère, de la personnalité (…) Il ne faut pas se dire qu'on sera supérieur à Brest, et eux inférieurs. On veut faire un match sérieux, et je pense qu'on a une équipe suffisamment forte pour faire un résultat demain". Pour cela, De Zerbi pourra compter sur ses recrues Elye Wahi, Mason Greenwood ou le portier argentin Geronimo Rulli.

Début d'une saison découverte

Ce samedi après-midi, le Stade Brestois débute une nouvelle saison face à l'Olympique de Marseille. Troisièmes de Ligue 1 derrière le PSG et Monaco l'an passé, les Brestois vont disputer la Ligue des Champions cette saison. Un long périple attend les Bretons et Eric Roy qui l'a confirmé en conférence de presse : "Cela va être une découverte aussi, on part un peu dans l'inconnu. On a fait le travail nécessaire pour analyser ce nouvel OM. On veut découvrir. J'ai envie de vivre pleinement cette saison qui s'annonce effectivement passionnante, mais en même temps très compliquée à gérer. On sait ce qui nous attend : l'enchaînement des matchs, le rythme dont on n'a pas l'habitude, que ce soit pour le club, le staff ou les joueurs".

Pour ce premier match de la saison, Brest a le droit à un choc face à l'OM et Roberto De Zerbi qui prône un jeu très offensif et très rythmé. L'entraîneur du club breton n'a pas manqué de souligner en conférence de presse qu'il a analysé son homologue marseillais : "Marseille, un premier col à franchir. On connaît les principes de jeu du nouvel entraîneur, il a montré beaucoup de belles choses. On a bien regardé ses matchs avec Brighton et les amicaux de Marseille. On a fait le travail nécessaire pour analyser ce nouvel OM".

À quelle heure débute Brest - OM ?

Le coup d'envoi du match de la première journée de Ligue 1 opposant Brest à l'Olympique de Marseille est prévu samedi 17 août à 17h00 au Stade Francis-Le Blé (Brest). Benoît Bastien sera l'arbitre de la rencontre.

Sur quelle chaîne regarder Brest - OM ?

Détenteur des droits TV d'une affiche de la Ligue 1, BeIN Sports 1 diffusera l'affiche entre Brest et l'OM. Nouveau diffuseur du championnat de France, DAZN retransmettra le match plus tard dans la soirée.

Comment suivre Brest - OM en streaming ?

Si vous souhaitez regarder le match de la première journée du championnat de France cette saison entre les Brestois et les Olympiens sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal.

Quelles sont les compositions probables de Brest - OM ?

Brest : Bizot (G) - Amavi, Le Cardinal, Chardonnet, Lala - Magnetti, Lees Melou, Pereira Lage - Camara - Del Castillo, Le Douaron.

OM : Rulli (G) - Merlin, Cornelius, Balerdi, Murillo - Hojbjerg, Kondogbia, Harit - Henrique, Wahi, Greenwood.

