Las Palmas - Real Madrid : dans le viseur de la presse espagnole, Mbappé très attendu !

Après deux matchs sans marquer, Kylian Mbappé veut retrouver le chemin des filets ce soir contre Las Palmas, lors de la troisième journée du championnat d'Espagne.

Ancelotti rassure Mbappé

Depuis son arrivée cet été au Real Madrid, Kylian Mbappé a disputé trois matchs pour un but marqué lors de ses débuts. En difficulté lors des deux premières journées de Liga, l'attaquant français se retrouve dans le viseur de la presse espagnole, très exigeante. Critiqué par cette dernière, le n°9 peut compter sur le soutien de son entraîneur, Carlo Ancelotti : "Il progresse très bien, je le trouve meilleur à chaque fois, avec de l'envie et de la motivation, il s'entraîne très bien et est humble. Il s'adapte très bien", a déclaré l'Italien en conférence de presse. Le technicien l'a néanmoins confirmé, son attaque n'est pas encore à son meilleur niveau : "Nous avons Vinicius et Rodrygo, pas seulement Mbappé. Nous avons beaucoup de ressources, devant. Nous avons marqué six buts en trois matchs et l'équipe n'est pas encore à son meilleur niveau. Il n'y aura pas de problème pour marquer. Cela est arrivé à l'époque de Cristiano Ronaldo et dans l'actuelle, mais aussi l'an passé où nous avions pas beaucoup d'attaquants".

Mbappé piraté

Dans la nuit de mercredi à jeudi, le compte X de Kylian Mbappé a été piraté. Le hacker a posté de nombreux messages, notamment en faveur de la cryptomonnaie et de la Palestine. Depuis, Kylian Mbappé a supprimé ses tweets et n'a pas commenté cette mésaventure.

Place aux petits ajustements

Pour cette troisième journée du championnat, Carlo Ancelotti pourrait faire souffler certains cadres. Ferland Mendy devrait faire son retour après son match de suspension tandis que Lucas Vazquez pourrait suppléer Dani Carvajal. Au milieu, Modric et Güler sont au duel pour être titulaire alors que Brahim pourrait être reconduit dans le couloir droit.

Une série noire en cours

Maintenu de peu la saison dernière, Las Palmas enchaîne les matchs sans victoire depuis février 2024. Les locaux n'ont plus connu les trois points depuis 16 rencontres consécutives.

À quelle heure débute Las Palmas - Real Madrid ?

Le coup d'envoi du match de la troisième journée du championnat d'Espagne opposant Las Palmas au Real Madrid est prévu jeudi 29 août à 21h30 au stade de Gran Canaria à Las Palmas. Mateo Busquets Ferrer sera l'arbitre de la rencontre.

Sur quelle chaîne regarder Las Palmas - Real Madrid ?

Détenteur des droits TV de la Liga, BeIN Sports 1 diffusera l'affiche opposant Las Palmas aux Merengue.

Comment suivre Las Palmas - Real Madrid en streaming ?

Si vous souhaitez regarder Las Palmas - Real Madrid sur votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone, vous devez souscrire à un abonnement sur MyCanal.

Quelles sont les compositions probables de Las Palmas - Real Madrid ?

Las Palmas : Cillessen (G) - Rozada, Marmol, McKenna, Suarez - Rodriguez, Munoz - Sandro, Moleiro, Marvin, McBurnie.

Cillessen (G) - Rozada, Marmol, McKenna, Suarez - Rodriguez, Munoz - Sandro, Moleiro, Marvin, McBurnie. Real Madrid : Courtois (G) - Carvajal (ou Vazquez), Militao, Rüdiger, F.Mendy - Tchouameni, Valverde, Güler (ou Modric) - Brahim, Vinicius, Mbappé.

Quels sont les pronostics de Las Palmas - Real Madrid ?