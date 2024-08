LIGA. Las Palmas - Real Madrid : Mbappé et les Merengue surpris, le match en direct

Joué à trois, le coup franc est finalement frappé par Valverde en force. Cillessen se couche vite et détourne de la main gauche.

Juste devant la surface dans le croissant, Vinicius se fait écraser le pied et obtient un coup franc précieux.

Depuis le but adverse, les joueurs du Real Madrid semblent énervés, tendus.

Superbe enchaînement des Madrilènes et Brahim trouve Mbappé qui tente sa chance. L'attaquant bute une nouvelle fois sur une jambe adverse.

Récupération haute de Las Palmas et Marvin puis Sandro trouve un petit-pont. Finalement, le deuxième nommé centre fort en retrait au point de penalty. McBurnie passe complètement au travers.

Après avoir perdu le ballon une première fois, Mbappé tente de servir Ferland Mendy d'un piqué mais le cuir termine en six mètres.

Bien servi sur le côté droit par Modric, Vazquez veut exploiter l'espace et contrôle dans le sens du but mais Marmol fait faute.

Contre-attaque fulgurante de Las Palmas et Sandro sert Munoz sur le côté droit. Le ballon est centré mais McBurnie est trop court pour reprendre le ballon.

21:38 - Le Real Madrid surpris !

Quelle action de Las Palmas ! Après une superbe action collective et une passe de McBurnie, Moleiro se retrouve seul après un double crochet sur Tchouameni et Militão dans la surface et croise sa frappe à ras-de-terre. Courtois ne peut rien faire.