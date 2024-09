Manchester City - Arsenal : un choc en Angleterre avec de nombreuses absences

Ce dimanche, Manchester City accueille un autre prétendant au titre de Premier League, Arsenal. Un choc lors de la cinquième journée marqué par les nombreux forfaits.

Cette année, les amateurs de football anglais ont le droit au choc entre Manchester City et Arsenal, deux grands prétendants au titre en fin de saison dès la cinquième journée. Mais cette grande affiche de football anglais est marquée par les forfaits en cascade et les nombreuses blessures. Côté citizen, Pep Guardiola sera privé de Nathan Aké et Oscar Bobb tandis que la star Kevin de Bruyne est incertain.. Chez les Gunners, Mikel Arteta devra faire sans Mikel Merino, Oleksandr Zinchenko, Kieran Tierney, Takehiro Tomiyasu, Riccardo Calafiori et son maître à jouer, Martin Odegaard. Touché à une cheville avec la sélection, le Norvégien va manquer plusieurs semaines de compétition : "Après que tout a été scanné, le scanner a montré qu'il avait des dommages, en particulier sur l'un des ligaments de la cheville. Il va nous manquer. Je ne veux pas donner de date parce que je ne suis pas médecin, mais oui, c'est quelque chose d'assez important, donc nous allons le perdre pendant un certain temps. (...) C'est notre capitaine, c'est l'un de nos plus grands joueurs, sans aucun doute. Il a été l'un des joueurs les plus réguliers de ces deux ou trois dernières saisons", a déclaré Mikel Arteta.

La préparation des Citizens chamboulée

Lundi dernier, le "procès du siècle" a débuté. Il vise Manchester City qui doit répondre à 115 chefs d'accusation après avoir contourné les règles financières en Angleterre entre 2009 et 2018. Les sanctions peuvent aller jusqu'à l'exclusion de la Premier League, des coupes nationales voire des compétitions européennes. Au cas où le procès se passerait mal, il s'avère que certains agents de joueurs commenceraient à s'activer en coulisses pour préserver leurs intérêts et interroger certains clubs. La réponse du procès n'est pas attendue avant 2025.

À quelle heure débute Manchester City - Arsenal ?

Le coup d'envoi du match de la cinquième journée de Premier League opposant Manchester City à Arsenal est prévu dimanche 22 septembre à 17h30 à l'Etihad Stadium de Manchester (Angleterre). Michael Oliver sera l'arbitre.

Sur quelle chaîne regarder Manchester City - Arsenal ?

Détenteur des droits TV de la Premier League, Canal+ diffusera la belle affiche du championnat anglais entre les Citizens et les Gunners.

Comment suivre Manchester City - Arsenal en streaming ?

Si vous souhaitez regarder le choc de la cinquième journée de Premier League entre Manchester City et Arsenal sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal.

Quelles sont les compositions probables de Manchester City - Arsenal ?

Manchester City : Ederson (G) - Walker, Stones, Dias, Akanji - Gundogan, Kovacic, De Bruyne - Foden, Bernardo Silva - Haaland.

Arsenal : Raya (G) - Timber, Gabriel, Saliba, White - Rice, Jorginho, Partey - Martinelli, Havertz, Saka.