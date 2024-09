PREMIER LEAGUE. Manchester City - Arsenal : au bout du temps additionnel, les Citizens arrache le nul

20:10 - City fait craquer Arsenal, le résumé

Quel match à l'Etihad Stadium ce dimanche ! Le choc entre Manchester City et Arsenal a tenu toutes ses promesses. Dans cette affiche de gala, les Citizens ont pris le meilleur départ grâce à l'inévitable Erling Haaland. Lancé par Savinho, le Norvégien a inscrit son 100e but sous le maillot de Manchester City en trompant David Raya d'un pointu (1-0, 9e). Dix minutes plus tard, Pep Guardiola a perdu Rodri sur blessure. Une rupture des ligaments croisés est envisagée pour le milieu espagnol. Dans la foulée, les Gunners jouent très vite et Martinelli trouve Calafiori en retrait. L'Italien tente sa chance du pied gauche et trompe Ederson pour égaliser (1-1, 22e). La rencontre se poursuit et les joueurs de Mikel Arteta résistent aux attaques mancuniennes. Avant la mi-temps, Gabriel climatise l'Etihad Stadium d'une tête à bout portant sur un corner (1-2, 45+1e) avant que Leandro Trossard ne laisse ses partenaires à dix contre onze après un deuxième carton jaune.

Au retour des vestiaires, les deux équipes reviennent sur la pelouse avec un scénario à sens unique. Durant toute la deuxième période, les Citizens poussent pour égaliser mais tombent sur un David Raya complètement impérial. Finalement, le portier espagnol craque au bout du temps additionnel sur une frappe détournée qui revient dans les pieds de John Stones qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Manchester City et Arsenal se quittent sur un match nul au terme d'une rencontre très animée, tendue.