Bye bye le foot ! Pourquoi Enzo Zidane prend sa retraite à seulement 29 ans ?

Enzo Zidane, fils aîné de Zinédine Zidane, a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière à seulement 29 ans. Une retraite précoce pour celui qui avait intégré la Castilla du Real Madrid dès ses 9 ans.

Selon les informations du média espagnol AS ce mardi 24 septembre, Enzo Zidane, le fils de Zinédine Zidane, a décidé de raccrocher les crampons, à l'âge de 29 ans seulement. Une décision surprenante pour ce milieu de terrain au parcours atypique. Arrivé au centre de formation du Real Madrid en 2004, Enzo Zidane semblait en effet promis à une grande carrière. Après avoir gravi tous les échelons chez les jeunes, il signe son premier contrat pro en 2013. Trois ans plus tard, sous les ordres de son illustre père alors entraîneur du Real, il connaît même une unique titularisation avec l'équipe première. Ce 30 novembre 2016, pour un 16e de finale de Coupe d'Espagne remporté 6-1 face au modeste Cultural Leonesa, Enzo inscrit même un but au milieu des stars madrilènes.

Malheureusement, ce qui devait être un tremplin va finalement marquer le début d'une carrière en dents de scie. De 2017 à 2023, le jeune Zidane va enchaîner les clubs sans jamais s'imposer durablement : Alavès en Liga (4 matchs), Lausanne en Suisse (16 matchs), Majadahonda et Almeria en 2e division espagnole, Aves au Portugal (11 matchs), puis un retour en France à Rodez, en Ligue 2 (16 matchs). Sa dernière pige à Fuenlabrada, pensionnaire de 3e division espagnole, se solde par une fin de contrat en juillet 2023. Depuis, Enzo Zidane était sans club.

Malgré un talent indéniable hérité de son père, celui qui aura porté les couleurs de huit équipes en seulement 6 ans n'aura donc jamais réussi à confirmer les espoirs placés en lui. Faute de proposition, et sans doute lassé par ce besoin de changer de club constamment, où il a fallu faire et refaire ses preuves, Enzo Zidane a préféré dire stop, mettant ainsi un terme prématuré à une carrière qui laissera forcément un goût d'inachevé. La marque indélébile du nom qu'il porte lui aura finalement sans doute plus porté préjudice qu'autre chose.