Ligue 1. PSG - Rennes : Paris s'avance avec un effectif amoindri

Pour ce PSG - Rennes (ce soir à 21h), Luis Enrique va devoir composer avec un effectif réduit en raison de nombreuses blessures.

Face à Reims la journée précédente, Paris a non seulement concédé le nul (1-1) mais a aussi vu son infirmerie se garnir un peu plus. Vitinha et Désiré Doué, sortis en cours de jeu à Reims, sont très incertains puisqu'ils n'ont pas participé à l'entraînement mercredi alors que Nuno Mendes est lui touché par un virus. Ils rejoignent ainsi la liste de joueurs absents pour ce Paris Saint-Germain - Rennes : Marco Asensio, Gonçalo Ramos, Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe, qui a malgré tout repris en individuel. Deux bonnes nouvelles côté infirmerie, les retours de Gianluigi Donnarumma et Kang-In Lee, qui avait manqué la rencontre face à Reims.

Face à une équipe de Rennes qui pourra compter sur la totalité de son effectif et qui reste sur un match nul à domicile face à Lens (1-1), Luis Enrique va devoir résoudre un casse-tête pour remporter un match important pour conserver un statut de leader fragile pour l'instant (égalité de points avec Marseille et Monaco). Et ce, sans pour autant prendre trop de risques, de nouvelles blessures seraient malvenues à l'approche de la première grosse échéance européenne et ce déplacement à Arsenal mardi prochain qui s'annonce corsé. Un match important pour rassurer après la victoire poussive obtenue face à Gérone (1-0) lors de la première journée.

A quelle heure débute le match PSG - Rennes ?

La rencontre entre le Paris Saint-Germain et Rennes débutera à 21h ce vendredi. Il se déroulera au Parc des Princes.

Sur quelle chaîne TV est diffusé PSG - Rennes ?

La rencontre entre Paris et Rennes sera diffusée sur BeInSport 1.

Quelles compositions probables pour PSG - Rennes ?

Pour Paris. Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Beraldo – Neves, Zaïre Emery, Ruiz – Lee, Kolo Muani, Dembélé.

Pour Rennes. Mandanda – Ostigard, Wooh, Seidu – Assignon, Matusiwa, Santamaria, Truffert – Gronbaek, Kalimuendo, Blas.