Ligue 1. PSG - Rennes : suivez le match en direct

Le Brésilien était revenu reprendre à bout portant un centre d’Hakimi pour trouver le chemin des filets. Après arbitrage vidéo, monsieur Ben El Hadj annule le but. On en reste donc à 0-0.

Sur les cinq dernières rencontres, les débats sont équilibrés entre Paris et Rennes (2 succès partout et un match nul).

Monsieur Ben El Hadj (128 matches de Ligue 1 ) officiera pour cette rencontre entre le PSG et Rennes.

En ce début de championnat, le Stade Rennais n’a pour le moment pas réussi à ramener un point hors de ses bases avec deux défaites, à Strasbourg (3-1) et à Reims (2-1).

En face, Julien Stéphan peut s’appuyer sur la totalité de son effectif, outre Alemdar, pour concocter sa composition d’équipe. Il opte ainsi pour un 3-4-3 : Mandanda (C) - Ostigard, Wooh, Seidu - Assignon, Matusiwa, Santamaria, Truffert - Blas, Kalimuendo, Gouiri

20:24 - La composition de Paris Saint-Germain

Luis Enrique a du composer avec un effectif réduit avec les blessures de Vitinha, Désiré Doué et l’absence de Nuno Mendes. Il aligne ainsi un 4-3-3 avec Beraldo à gauche et Lee devant : Safonov - Hakimi, Marquinhos (C), Pacho, Beraldo - Ruiz, Zaïre-Emery, Neves - Dembélé, Barcola, Lee.