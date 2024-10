Marseille - Angers : le coup de poker de De Zerbi dans la compo ?

Marseille tentera ce vendredi soir de reprendre sa marche en avant en Ligue 1 en affrontant le SCO d'Angers. Tout autre résultat qu'une victoire serait une contre performance pour les Phocéens face à la lanterne rouge du championnat.

Très convaincant depuis le début de la saison, l'Olympique de Marseille a chuté contre toute attente lors de la dernière journée face à Strasbourg (0-1), un revers qui oblige les hommes de Roberto De Zerbi à se remettre en question avant d'accueillir le SCO d'Angers en ouverture de la 7ème journée de Ligue 1 ce soir au Vélodrome. Pour cette occasion, les Marseillais pourront compter sur Adrien Rabiot, qui devrait faire partie du onze titulaire phocéen. Non retenu hier pour le prochain rassemblement de l'équipe de France, l'ancien Turinois a fait en Alsace sa première apparition sous ses nouvelles couleurs. Entré à une demi-heure de la fin du match, il n'a pas pu empêcher le premiers revers de l'OM.

Rabiot en ballotage avec Kondogbia

Face à une adversité légèrement inférieure que Strasbourg et devant les nombreux supporteurs à domicile, De Zerbi a toutes les chances de tenter la carte Rabiot dès l'entame face au SCO d'Angers plutôt que Kondogbia. Il devrait l'associer au milieu à Hojbjerg, Harit et Luis Enrique. L'attaque devrait être composée de Wahi et Greenwood. En défense Balerdi sera de retour de suspension dans un quatuor avec Cornélius, Brassier et Murillo. L'enjeu pour l'OM serait bien sûr de recoller provisoirement au PSG et Monaco au classement (13 points contre 16)

Du côté des Angevins, le début de saison a été catastrophique pour les hommes d'Alexandre Dujeux qui ne totalisent que 2 petits points après 6 rencontres. C'est dire la tâche qui s'annonce rude pour les partenaires de Belkebla avec ce déplacement chez l'OM impressionnant dans son antre. Seul Esteban Lepaul devrait être en attaque alors que le système 4-2-3-1 sera encore reconduit avec Abdelli comme meneur de jeu aux côtés de Zinedine Ferhat. L'objectif du promu sera d'éviter une cinquième défaite en 7 matches avant la trêve internationale.

A quelle heure débute le match Marseille - Angers ?

Le match entre Marseille et Angers débutera à 20h45 ce vendredi au Vélodrome. C'est l'arbitre Romain Lissorgue qui dirigera la rencontre.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Marseille - Angers ?

La rencontre entre Marseille et Angers sera diffusée en exclusivité sur DAZN1

Quelle diffusion streaming pour le match Marseille - Angers ?

Si vous êtes abonné, Il vous sera possible de visionner le match Marseille - Angers sur la plateforme DAZN.

Les compos probables

La compo probable de l'OM : Rulli – Murillo, Balerdi, Cornelius, Brassier – Hojbjerg, Rabiot (Kondogbia) – Greenwood, Harit, Henrique – Wahi

La compo probable d'Angers : Fofana – Arcus, Bayiha, Lefort, Hanin – Aholou, Belkebla – Ferhat, Abdelli, Allevinah – Lepaul.