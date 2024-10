Affaire Lassana Diarra : le marché des transferts pourrait disparaître, les raisons

Avec l'affaire Lassana Diarra, c'est l'ensemble du foot international qui pourrait être chamboulé.

Ancien international français passé notamment par le PSG ou encore l'OM, Lassana Diarra a été un excellent milieu de terrain durant sa carrière de footballeur. Son passage à l'OM a été marqué par une année blanche en raison d'un conflit de contrat avec son ancien club du Lokomotiv Moscou. Après plusieurs années d'une très longue affaire, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu une décision très attendue ce vendredi 4 octobre. La Cour de justice a déclaré que les règles de la FIFA sur les transferts de joueurs enfreignaient le droit de l'Union Européenne. " Les règles en question sont de nature à entraver la libre circulation des footballeurs professionnels souhaitant développer leur activité en allant travailler dans un nouveau club." Certaines règles de la Fifa encadrant les transferts entre clubs sont "contraires" au droit de l'Union européenne et "de nature à entraver la libre circulation" des footballeurs professionnels. La juridiction considère en effet qu'elles "font peser sur ces joueurs et sur les clubs souhaitant les engager des risques juridiques importants, des risques financiers imprévisibles et potentiellement très élevés ainsi que des risques sportifs majeurs, qui, pris ensemble, sont de nature à entraver le transfert international des joueurs". Ces mêmes règles litigieuses "ont pour objet de restreindre, voire d'empêcher, la concurrence transfrontalière à laquelle pourraient se livrer tous les clubs de football professionnel établis dans l'Union". "La possibilité de se faire concurrence en recrutant des joueurs déjà formés joue un rôle essentiel dans ce secteur", ajoute la Cour de Luxembourg dans son arrêt.

"Pour Lassana Diarra, qui a osé défier la toute-puissante FIFA (et accessoirement la fédération belge de football) et qui mène une bataille juridique depuis 10 ans (avec le soutien de la FIFPRO, de la FIFPRO Europe et de l'UNFP ces 3 dernières années), c'est une victoire totale" ont lancé ses avocats.

Les explications de l'affaire

Revenons d'abord aux bases de ce contentieux. En 2014, Lassana Diarra veut quitter son club comme cela arrive régulièrement pour les joueurs professionnels, mais est bloqué par son club de l'époque, le Lokomotiv Moscou. Problème, le Français doit se soumettre au règlement du statut et du transfert des joueurs (RSTJ) édicté par la FIFA. Dans le détail et dans des mots simples, un footballeur a tout simplement l'impossibilité de quitter un club où il est engagé, sauf à payer sa rémunération jusqu'au terme prévu du contrat. Tout club qui chercherait à l'embaucher peut être condamné solidairement à payer cette rémunération, ainsi que divers frais. Le club recruteur s'expose aussi à des sanctions sportives qui peuvent aller jusqu'à l'interdiction de recrutement...

Par conséquent, il est difficile pour un joueur de quitter ce club en question et pour celui qui souhaite avoir le joueur, cela peut condamner des saisons entières. Si pour certains cela ressemble à une injustice, c'est tout simplement ce qui permet aux clubs de réaliser des opérations financières pour vendre les joueurs. Si le conflit est important, les joueurs sont mis dans ce qu'on a appelé un loft comme Kylian Mbappé il n'y a pas si longtemps avec le PSG lors de son refus de prolonger. Mécontent, Lassana Diarra avait donc lancé une longue bataille judiciaire contre ce règlement et la Fifa qui aura donc durer près de 10 ans.