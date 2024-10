DIRECT. CAN 2025. Togo - Algérie : suivez le match

17:50 - Daré Nibombé prépare un piège à l'Algérie

Face à la presse, le sélectionneur des Éperviers a analysé ce Togo - Algérie : "C’est un autre match qui va se jouer, ce n’est plus le même match. En Algérie, on connaissait les difficultés qu’on pouvait rencontrer. Ici on se sert du premier match pour aborder le deuxième match. Il y a des choses à corriger et à améliorer. Je pense qu’avec l’état d’esprit, avec la ferveur de notre public, il y a moyen de faire quelque chose de bien. La chance qu’on a après le mauvais résultat est que l'on rejoue un autre match après 72 heures. Ça permet de se préparer et d’évacuer cette mauvaise situation. Maintenant c’est à nous de voir quoi faire pour ne plus tomber dans les mêmes situations."