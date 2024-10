Benjamin Mendy : "Nous avons tous bu de l'alcool, eu des relations occasionnelles avec des femmes", le Français règle ses comptes

Une déclaration de Benjamin Mendy citée par le Télégraph accuse plusieurs joueurs de Manchester City.

Acquitté par la justice à la suite des affaires de viol dont il était suspecté pendant plusieurs années, Benjamin Mendy se défend d'avoir eu un comportement plus imprudent que ses coéquipiers, affirmant même qu'il n'était pas le seul Citizen à prendre part à des soirées alcoolisées en compagnie de plusieurs femmes comme l'indique le Telegraph.

"Plusieurs joueurs de l'équipe première de Manchester City, dont le capitaine du club, étaient présents aux fêtes auxquelles j'ai participé et que j'ai organisées, a ainsi rapporté Mendy. Nous avons tous bu de l'alcool, eu des relations occasionnelles avec des femmes, enfreint les restrictions imposées par le Covid. Cela n'excuse pas mon comportement, mais j'estime qu'il est injuste pour Manchester City de m'isoler comme ils l'ont fait. La différence entre moi et les autres joueurs de Manchester City, c'est que c'est moi qui ai été accusé à tort de viol et humilié publiquement."