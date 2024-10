Monaco - Étoile Rouge Belgrade : Hütter fait un choix fort

Dans le cadre de la 3e journée de la Ligue des Champions, ce mardi 22 octobre, l'AS Monaco reçoit au stade Louis II l'équipe de l'Étoile Rouge de Belgrade dans un choc primordial.

Invaincue dans cette phase de poule de Ligue des Champions, l'AS Monaco, qui vient de faire tomber le FC Barcelone dans la reine des compétitions européennes, ambitionne de se rapprocher de la qualification lors de la réception de l'Étoile Rouge de Belgrade. Face à la presse avant cette rencontre, l'entraîneur monégasque Adi Hütter a tenu à maintenir sous pression ses joueurs. Un choix osé eu égard à la confiance engrangée ces dernières semaines : "L'Étoile Rouge aurait dû gagner contre Benfica, elle méritait mieux que cette défaite (2-1). À l'Inter, ils ont perdu 4-0 mais après avoir fait une très bonne première période. De toute façon, c'est la Ligue des champions. Il n'y a que des bonnes équipes et ce sera forcément difficile pour nous. C'est un match clé pour nous et il faudra le gagner."

Cette rencontre est en effet déjà capitale puisque le calendrier de l'ASM va se corser lors des prochaines journées (Bologne, Benfica, Arsenal, Aston Villa, Inter). "Si on gagne, rien ne sera fait, et si on perd, rien ne sera fait non plus, a atténué le manager. Quoi qu'il arrive contre l'Étoile Rouge, il restera cinq matches et tout pourra arriver. Mais si on gagne demain, ce sera une bonne opération... On sait qu'il faudra environ dix points (en huit matches) pour se qualifier pour le prochain tour (entre la 9e et la 24e place, pour jouer un barrage). C'est pour ça que c'est un match clé. Il faut croire en nous. Pour demain comme pour la suite. Quand tu es capable de battre Barcelone (2-1, le 19 septembre), tu peux battre Benfica ou Aston Villa, ou aller faire un match nul à Arsenal ou à l'Inter. Ce sera aussi un match clé pour l'Étoile Rouge après ses deux défaites. C'est un match fantastique à jouer."

Dans le cadre de cette 3e journée de la Ligue des Champions, l'AS Monaco reçoit l'Étoile Rouge de Belgrade au stade Louis II. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 18h45. Tobias Stieler (GER) sera au sifflet dans cette partie.

Comme c’est le cas pour toutes les affiches de la Ligue des Champions, vous aurez un seul et unique choix pour voir ce AS Monaco - Étoile Rouge de Belgrade. Cette affiche sera diffusée par Canal. Vous devrez donc vous brancher sur Canal + Foot.

Pour suivre AS Monaco - Étoile Rouge de Belgrade en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à MyCanal ce qui vous permettra de rejoindre Canal + Foot.

La composition probable de l'AS Monaco : Majecki - Vanderson, Singo, Kehrer, Caio Henrique - L. Camara, Zakaria (cap.) - Golovin, Akliouche, Ben Seghir (ou Minamino) - Embolo.

La composition probable de l'Étoile Rouge de Belgrade : M. Ilic - Seol, Djiga, Spajic (cap.), Rodic - Krunic, Elsnik - Maksimovic, L. Ilic, Silas - Katai (ou Duarte)