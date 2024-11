Lyon - Saint-Etienne : un derby de feu pour raviver la rivalité

Lyon affronte son ennemi éternel Saint Etienne en clôture de la 11e journée de Ligue 1. Presque 32 mois que les deux équipes ne se sont plus affrontées en rencontre officielle. Une éternité pour les joueurs et les supporteurs.

C'était le 21 janvier 2022, date du dernier derby OL-ASSE en Ligue 1 (victoire de Lyon 1-0). Deux ans et demi que les nombreux fans Rhodaniens et Stéphanois n'ont plus goûté à la saveur de ce match particulier et la patience fut vraiment longue. 32 mois donc, c'est long et beaucoup de choses ont changé depuis. L'ASSE a goûté au purgatoire de la L2, alors que l'OL attend toujours l'émergence d'un effectif stable et dominant que les nombreux transferts dans les deux sens n'ont jamais aidé à éclore. En tant que promu, Saint-Etienne ne joue plus vraiment dans la même catégorie que l'OL, mais l'écart au classement entre les deux équipes n'est que de 5 points (en faveur des Lyonnais) et un succès des visiteurs pourrait bien galvaniser les hommes d'Olivier Dall'Oglio.

Les deux clubs possèdent toujours au sein de leurs effectifs respectifs des joueurs du cru qui ont été baigné dans l'ambiance du derby à l'instar du défenseur central des Verts Léo Pétrot " C'est une chance de disputer un derby pour un pur Stéphanois comme moi. À moi de transmettre certains messages aux nouveaux. Ils ont déjà compris et vont continuer à bien le comprendre. Nous ferons honneur au maillot et allons tout donner ", le capitaine des Gones Alexandre Lacazette abonde dans son sens "Ce sont nos rivaux depuis toujours, et il y a même des supporters qui préfèrent gagner les deux derbies plutôt que le championnat. Des vidéos reviennent régulièrement, nous avons pu les montrer et j'espère qu'elles ont résonné dans leur esprit".

Plus de fraîcheur chez les Verts

Même si Pierre Sage, le coach de l'OL a largement fait tourner son équipe pour le déplacement à Hoffenheim jeudi en Europe League (seul Caleta-Car devrait enchaîner deux titularisations de suite), les ressources physiques ne seront pas du côté des Lyonnais face à un adversaire qui joue un match par semaine en ce début de saison. Pour Lacazette, cet handicap n'en est pas vraiment un car l'envie et la volonté de remporter le derby représente une grosse source de motivation "Quand nous avons su qu'ils montaient en Ligue 1, c'était une date importante pour nous. On y est, c'est bien. Je ne dirais pas qu'il y a de l'impatience car nous jouons tous les trois jours et nous venons juste de rentrer d'Allemagne".

Pour 125 e derby rhônalpin (46 victoires pour l'OL, 44 pour ASSE), aucune des deux équipes ne comptent des blessés importants. Les seuls grands absents de l'affiche sont les supporteurs Stéphanois, qui ne sont pas autorisés à se déplacer pour cette affiche. En marge de cette rencontre, un hommage devrait être dédié à Rachid Mekhloufi, le " gentelman révolutionnaire ", ancien joueur des Verts, décédé vendredi. Si le club lyonnais peut offrir cette faveur en signe de respect à l'ASSE et à l'ancien buteur algérien de l'équipe adverse, les joueurs eux, n'offriront aucun cadeau à leurs meilleurs ennemis sur le terrain.

A quelle heure aura lieu la rencontre ?

La rencontre entre Lyon et Saint-Etienne débutera ce dimanche à 20h45, elle sera dirigée par l'arbitre Willy Delajod, 32 ans.

Sur quelle chaîne TV est diffusée la rencontre ?

La rencontre entre Lyon et Saint-Etienne sera diffusée en exclusivité sur DAZN1

Quelle diffusion streaming pour ce match?

Si vous êtes abonné, Il vous sera possible de visionner le match Lyon - Saint-Etienne sur la plateforme DAZN.

Les compos probables :

La compo probable de Lyon : Perri - Maitland Niles, Caleta-Car, Niakhaté, Tagliafico - Veretout, Matic, Tolisso - Cherki, Lacazette, Fofana

La compo probable de Saint-Etienne : Larsonneur - Appiah, Batubinsika, Nadé, Cornud - Bouchouari, Ekwah, Mouton - Boakye, Sissoko, Daviatchvili

Les différentes cotes :

L'Olympique Lyonnais est largement favori pour ce derby face à ASSE qui n'a pris qu'un seul point à l'extérieur



Betclic : Lyon 1,30 / Nul 6,00 / Saint-Etienne 8,05.

Unibet: Lyon 1,30 / Nul 6,00 / Saint-Etienne 8,05.

Parions Sports : Lyon 1,32 / Nul 6,00 / Saint-Etienne 7,25.