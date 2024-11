Benfica - Porto : derrière l'imbattable Sporting, la quête du championnat terminée pour le vaincu ?

Deuxième et troisième du championnat portugais, Porto et Benfica s'affrontent ce dimanche soir dans le grand derby du football lusophone. Match avec un énorme enjeu pour les deux clubs qui vont tenter de réduire l'écart au classement sur le Sporting Portugal, leader.

Une belle journée pour le football portugais. À 21h45, les deux clubs ennemis du Benfica Lisbonne et du FC Porto s'affrontent dans un Clasico qui suivra la visite du Sporting Lisbonne à Braga, marquant l'adieu de l'entraîneur Rúben Amorim qui part pour Manchester United. À l'Estadio da Luz, les Aigles n'ont plus le droit à l'erreur ! Troisièmes du championnat à huit points du Sporting avec un match de retard, les joueurs de Bruno Lage sont dans l'obligation de l'emporter s'ils veulent conserver leur chance dans la course au titre. En conférence de presse, l'entraîneur des Encarnados a confié qu'il n'était pas stressé à l'idée d'avoir du retard sur son voisin lisboète : "Je ne pense pas, regardons simplement ce qui va se passer dans le jeu. Il est arrivé dans le passé que le Sporting joue toujours avant nous et que nous soyons complètement concentrés sur le jeu. Il y a des variables en jeu, ce que moi et l'équipe contrôlons, c'est ce que nous allons faire dans ce jeu, c'est le plus important". Pour ce choc, Bruno Lage ne pourra pas compter sur Leandro Barrios, Tiago Gouveia et Gianluca Prestianni tandis qu'il a confirmé qu'Alexander Bah effectuera son retour. Principales armes offensives lisboètes, Pavlidis et Aktürkoglu seront présents ce soir sur la pelouse de l'Estadio da Luz.

Le FC Porto, l'occasion d'éliminer son voisin dans la course au titre

Ce soir, le FC Porto a l'occasion de mettre un concurrent à bonne distance dans la course au titre. Dauphins, les joueurs de Vitor Bruno ne sont qu'à trois points du leader du Sporting Portugal. Lors de la dernière journée, les coéquipiers de Diogo Costa ont écrasé Estoril (4-0). Depuis le 31 août dernier et une défaite 0-2 sur la pelouse du Sporting, les Dragons n'ont plus connu la défaite en championnat. Ce dimanche soir, l'entraîneur portugais a une ambition élevée et n'envisage qu'une seule issue, la victoire : "La marge d'erreur au FC Porto est toujours nulle. Gagner ou gagner, toujours. Cette saison a des données différentes de la dernière, mais le championnat compte 34 journées et nous passons maintenant à la 11e.ª journée. L'année dernière, ce n'est pas dans les grands matchs que le championnat a été décidé, au contraire. Le FC Porto veut vraiment jouer à la sue d'une défaite et nous devons nous en remetter. J'ai essayé de donner une nouvelle vie aux joueurs, de les faire se sentir bien, mais regarder le produit final avant le match donne de mauvais résultats. Nous devons jouer pour gagner. Ensuite, gagner devra être une conséquence de ce que nous faisons sur le terrain". Blessés, Ivan Marcano, Wendell et Marko Grujic manqueront à l'appel. Recruté cet été, Samu Omorodion est l'homme en forme de Porto cette saison. Avec 7 buts en 7 matchs de Liga Portugal, l'attaquant espagnol convoqué par Luis de la Fuente sera bien présent pour cette affiche, tout comme Galeno.

À quelle heure débute Benfica - Porto ?

Le coup d'envoi du choc de la 11e journée du championnat du Portugal opposant Benfica Lisbonne au FC Porto est prévu dimanche 10 novembre à 21h45 à l'Estadio da Luz à Lisbonne (Portugal). João Pinheiro sera l'arbitre de l'affiche entre les deux grands clubs portugais.

Sur quelle chaîne regarder Benfica - Porto ?

Détenteur des droits TV du championnat portugais, BeIN Sports 2 diffusera la rencontre entre les Aigles et les Dragons.

Comment suivre Benfica - Porto en streaming ?

Si vous souhaitez regarder le derby portugais entre Benfica et Porto sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIn Sports.

Quelles sont les compositions probables de Benfica - Porto ?

Benfica : Trubin (G) - Kaboré (ou Bah), T.Araujo, Otamendi, Carreras - Aursnes, Florentino, Kökçu - Di Maria, Pavlidis, Aktürkoglu.

Porto : D.Costa (G) - Fernandes, N.Perez, T.Djalo, Moura - A.Varela, N.Gonzalez - Galeno, Namaso, Pepe - Samu.

Quels sont les pronostics de Benfica - Porto ?