Coupe de France : le programme complet des 16es de finale

Les 16es de finale de la Coupe de France se disputent le

Le tirage au sort des affiches des 16es de finale de la Coupe de France a été effectué dimanche 22 décembre par Henry Chavancy et Margaux Pinot. Trois chocs 100% Ligue 1 seront au programme selon le tirage avec un gros choc entre l' OM et Lille, mais aussi Brest-Nantes et Reims-Monaco. Ce sera également l'occasion de suivre trois petits Poucets face à des gros clubs de Ligue 1, notamment le PSG. Bourgoin Jallieu recevra l'Olympique lyonnais, l'ES Thaon affrontera Strasbourg et le FC Espaly-Saint-Marcel sera donc opposé au PSG. Les matchs se joueront dans la semaine des 14, 15 et 16 janvier 2025.

Quelle diffusion pour la Coupe de France ?

La diffusion de la Coupe de France a lieu sur les antennes de beIN Sports et de France 3 avec les matchs diffusés dans les régions correspondantes. Le programme complet

SC Bastia (L2) - OGC Nice (L1)

SU Dives-Cabourg (N3) - Le Puy Foot (N2)

Toulouse FC (L1) - Stade Lavallois (L2)

QRM (N1) - SCO Angers (L1)

Le Mans FC (N1) - Valenciennes FC (N1)

FR Haguenau (N2) - USL Dunkerque (L2)

OM (L1) - LOSC (L1)

ESTAC Troyes (L2) - Stade Rennais (L1)

Stade Briochin (N2) - FC Annecy (L2)

EA Guingamp (L2) - FC Sochaux-Montbéliard (N1)

Stade de Reims (L1) - AS Monaco (L1)

FC Bourgoin-Jallieu (N3) - OL (L1)

FC Lorient (L2) - AS Cannes (N2)

Stade Brestois (L1) - FC Nantes (L1)

ES Thaon (N3) - RC Strasbourg (L1)

FC Espaly (N3) - Paris-Saint-Germain (L1)