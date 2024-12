Coupe du monde des clubs : heure, chaîne TV, chapeaux du tirage au sort... Quels adversaires pour le PSG ?

La Coupe du monde des clubs, nouvelle compétition organisée par la Fifa, est "lancée" à l'occasion du tirage au sort.

La nouvelle version de la Coupe du monde des clubs débute ce jeudi 5 décembre avec le tirage au sort. La compétition se déroulera aux États-Unis du 15 juin au 13 juillet 2025 et réunira 32 équipes. Un seul club français va participer à cette Coupe du monde, le PSG, seulement en raison de son classement UEFA. Pour ce tirage, il y aura quatre chapeaux au total et de nombreux clubs absents en raison de la règle de deux clubs par pays. Liverpool, Manchester United, Arsenal et Tottenham en Premier League, le FC Barcelone en Liga ou bien l'AC Milan en Serie A sont donc absents de la compétition.

Dans le détail, les 32 équipes vont être divisées en 8 groupes de 4 équipes avec les deux premiers qui se qualifieront en 8e de finale. Le tirage au sort est prévu à 19h, heure française, du côté de Miami et sera diffusé en direct et en streaming sur les plateformes officielles de la FIFA : FIFA.com et FIFA+. Cette compétition sera diffusée par DAZN. Très critiqué en France, le géant britannique a acquis les droits pour environ un milliard de dollars, mais bonne nouvelle, les matchs devraient être gratuits.

Pot 1

Manchester City

Real Madrid

Bayern Munich

PSG

Flamengo

Palmeiras

River Plate

Fluminense

Pot 2

Chelsea

Borussia Dortmund

Inter

Porto

Atlético Madrid

Benfica

Juventus

Salzburg

Pot 3

Al-Hilal

Ulsan HD

Al Ahly

Wydad Casablanca

Monterrey

León

Boca Juniors

Botafogo

Pot 4

Urawa Red Diamonds

Al-Ain

ES Tunis

Mamelodi Sundowns

Pachuca

Seattle Sounders

Auckland City

Inter Miami

Les stades de la compétition

Les douze enceintes sont situées aux Etats-Unis à Seattle, Pasadena, Miami, Orlando (deux stades), Atlanta, Charlotte, Nashville, Cincinnati, Washington, Philadelphie et East Rutherford.