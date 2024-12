Tirage au sort éliminatoires Coupe du monde 2026 : quel groupe pour la France ? Chapeaux et diffusion TV

Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 est prévu pour ce vendredi, découvrez les chapeaux.

La Coupe du monde 2026 approche déjà à grand pas et le tirage au sort des éliminatoires est déjà une première grosse étape. L'équipe de France, finaliste du dernier Mondial, fait partie du chapeau 1 lors du tirage au sort des qualifications de la zone Europe qui a lieu ce 13 décembre à Zurich.

Ce statut de tête de série a été accordé aux huit quarts-de-finalistes de la Ligue des nations (France, Espagne, Portugal, Pays-Bas, Italie, Allemagne, Croatie, Danemark) ainsi qu'aux quatre pays européens les mieux classés au classement Fifa (Angleterre, Belgique, Suisse, Autriche).

Poule de 4 ou 5 pour les Bleus ?

Malgré le tirage au sort ce 13 décembre, la France ne saura pas totalement son futur programme car tout dépendra de sa présence ou non du Final Four de la Ligue des nations. En cas d'accession au Final four de la Ligue des nations (4 au 8 juin 2025), les Bleus évolueront dans une poule de quatre et débuteront leur campagne en septembre 2025. S'ils sont éliminés en quarts de finale, ils commenceront les qualifications de la Coupe du monde en juin 2025 dans un groupe de cinq nations.

Les chapeaux

Chapeau 1 : France, Espagne, Angleterre, Portugal, Pays-Bas, Belgique, Italie, Allemagne, Croatie, Suisse, Danemark, Autriche

Chapeau 2 : Ukraine, Suède, Turquie, pays de Galles, Hongrie, Serbie, Pologne, Roumanie, Grèce, Slovaquie, République tchèque, Norvège

Chapeau 3 : Écosse, Slovénie, République d'Irlande, Albanie, Macédoine du Nord, Géorgie, Finlande, Islande, Irlande du Nord, Monténégro, Bosnie-Herzégovine, Israël

Chapeau 4 : Bulgarie, Luxembourg, Belarus, Kosovo, Arménie, Kazakhstan, Azerbaïdjan, Estonie, Chypre, Îles Féroé, Lettonie, Lituanie

Chapeau 5 : Moldavie, Malte, Andorre, Gibraltar, Liechtenstein, Saint-Marin

Une Coupe du monde à 48, les règles de qualification

Pour la première fois de l'histoire, la Coupe du monde opposera 48 pays dont 16 pays européens. Le premier de chacun des 12 groupes sera directement qualifié pour la phase finale. Les deuxièmes, ainsi que les quatre autres équipes les mieux classées parmi celles ayant terminé premières de leur poule en Ligue des nations, se disputeront les quatre derniers tickets via des barrages en mars 2026.