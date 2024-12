Théo Hernandez : accusé d'avoir agressé deux femmes, des vidéos diffusées

Nouveau coup de tonnerre dans le monde du football et pour l'équipe de France, Théo Hernandez est accusé d'avoir agressé deux femmes.

L'un des capitaines de l'AC Milan et surtout latéral de l'équipe de France Théo Hernandez est dans la tourmente. Selon les révélations sur sa chaîne YouTube de Fabrizio Corona, un ancien paparazzi et auteur controversé, le Français est accusé d'avoir agressé deux jeunes filles dans un club privé. Les vidéos montrent le joueur, visiblement alcoolisé, en train "d'agresser" les jeunes femmes, l'une assise près de lui et l'autre poussée contre une table. Un document entre l'avocat de Hernández et le propriétaire du club mentionne que ce dernier a demandé 65 000 euros pour couvrir les dommages, avec un supplément de 30 000 euros pour retirer les vidéos.

Jamais divulgué, la vidéo a finalement été publiée. "J'ai publié cette histoire parce que je pense que c'est une histoire qui intéresse le public et qui mérite d'être racontée. Je suis très curieux de savoir ce que feront les journalistes, les médias nationaux et, surtout, Théo" explique le journaliste. S'il faut toujours prendre avec précaution ces révélations et vidéos sans que ces dernières soient authentifiées par les autorités, Fabrizio Corona a déjà fait parler de lui pour son rôle dans la révélation de scandales médiatiques, comme celui des affaires de paris illégaux où était notamment impliqué Sandro Tonali. L'homme a également été dans des controverses et a fait de la prison pour extorsion.

Pour le moment, Theo Hernandez et le Milan AC n'ont pas communiqué sur le sujet.