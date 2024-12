Brest - PSV Eindhoven : un onze inédit pour les Bretons

Décimé par plusieurs blessures, Brest accueille ce mardi le PSV Eindhoven lors de la 6ème journée de la première phase de Ligue des Champions. Un adversaire qui possède la meilleure attaque de l'Europe.

A la faveur d'un très bon début de parcours en Ligue des Champions (3 victoires, 1 nul et 1 défaite), le Stade Brestois aborde les dernières journées de la première phase avec beaucoup moins de pression que le PSG, et c'est déjà un exploit. Mais la légèreté n'est pas encore le maître mot d'Eric Roy avant de défier le PSV Eindhoven, champion des Pays Bas et meilleure attaque d'Europe (56 buts en Eredivisie et 10 en C1) "On a moins d'arguments, mais je compte sur l'état d'esprit des joueurs, sur le groupe, cette force, cette cohésion pour mettre en échec cette équipe. Pas seulement bien défendre, mais attaquer. Les obliger à défendre plus qu'en championnat, où ils sont dominateurs." comme il a déclaré hier en conférence de presse. Son équipe n'est pas encore qualifiée mathématiquement au prochain tour, mais un nul suffirait à son bonheur.

Coulibaly, Lala blessés, Ajorque suspendu

Pour la première fois depuis le début de saison les Pirates connaissent une hécatombe d'absences importante due aux blessures des éléments clés ou aux suspensions, et qui risque d'être préjudiciable dans le rapport de forces avec l'adversaire. En défense, Eric Roy sera privé de Soumaïla Coulibaly et Kenny Lala, alors que le jeune Zogbé n'est pas qualifié pour la C1. Au milieu, Pierre Less-Melou et Jonas Martin ne pourront être de retour qu'en début de l'année prochaine alors qu'en attaque si Romain Faivre est encore incertain pour une douleur à la cheville, le titulaire indiscutable en pointe qui a fait tant de bien aux Brestois depuis le début de saison, Ludovic Ajorque, est suspendu.

Il serait donc intéressant de voir comment Roy pourra remodeler sa formation avec vraisemblablement le Suisse Edimilson Fernandes dans le couloir droit de la défense, il pourra ainsi s'appuyer sur Mahdi Camara et Hugo Magnetti dans l’entre-jeu. En attaque, Pereira Lage, très souvent remplaçant cette saison devrait bénéficier de l'absence d'Ajorque pour accompagner Abdallah Sima en attaque. Un turnover assez marquant, mais qui réussit plutôt bien aux partenaires de Romain Del Castillo depuis le début de saison. En voulant ménager la fatigue et stimuler la concurrence, Eric Roy n'a jamais hésité à apporter des retouches importantes d'un match à l'autre.

Avoir un calendrier dense, ça serait presque un avantage pour le technicien Brestois "Le fait de jouer tous les trois ou quatre jours, ça permet aussi de se reprojetter très vite sur un nouvel objectif, d'être à nouveau plein d'énergie pour le prochain challenge. J'espère que l'équipe sera très heureuse de jouer ce match-là, même si elle est diminuée." Mais Eric Roy ne nie pas que ça sera forcément différent sans Ajorque "Il nous manque Ludo mais on a encore beaucoup d'attaquants. Salah, Sima, Baldé. On a aussi malgré tout des joueurs qui sont capables de jouer à ce poste-là. Ce sera forcément différent, mais des qualités aussi intéressantes pour pouvoir mettre en difficulté cette équipe du PSV. On va s'adapter et espérer faire au mieux."

A quelle heure débute le match Brest - PSV Eindhoven ?

Le match Brest - PSV Eindhoven débutera à 21h ce mardi. Il aura lieu au stade de Roudourou à Guingamp. C'est l'arbitre Espganol José Maria Sanchez Martinez qui dirigera la rencontre.



Sur quelle chaîne TV est diffusée Brest - PSV Eindhoven ?

Deux chaines diffuseront ce Brest - PSV Eindhoven en l'occurrence Canal Sport.

Quelle diffusion streaming pour le match Brest - PSV Eindhoven ?

Si vous êtes abonné, Il vous sera possible de visionner le match Brest - PSV Eindhoven via l'application MyCanal.

Les compos probables

Brest: Bizot – Amavi, Chardonnet, Le Cardinal, Fernandes – Camara, Del Castillo, Magnetti – Doumbia, Pereira Lage, Sima



PSV Eindhoven : Benitez – Dams, Flamingo, Boscagli, Karsdop – Tillman, Mauro Jr, Saibari – Lang, De Jong, Bakayoko

Les différentes côtes

Face au leader de l'Eredivisie qui a pris un point au Parc face au PSG, Brest ne partira pas favori.

Betclic : Brest 3,62 / Nul 3,53 / PSV Eindhoven 2,00.

Unibet: Brest 3,65 / Nul 3,58 / PSV Eindhoven 1,97.

Parions Sports : Brest 3,60 / Nul 3,55 / PSV Eindhoven 2,00.