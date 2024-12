Real Madrid - Pachuca : heure, chaîne TV... Comment suivre la finale de la Coupe intercontinentale ?

Nouvelle finale pour le Real Madrid ce mercredi 18 décembre avec la Coupe intercontinentale.

Les Espagnols du Real Madrid espèrent obtenir un second titre cette année après la Supercoupe d'Europe en début de saison. Vainqueur de la Liga et de la Ligue des champions, les Madrilènes sont automatiquement qualifiés pour la finale de la Coupe intercontinentale et affrontent le club de Pachuca ce mercredi 18 décembre, champion en titre dans la zone Concacaf, à Lusail (Qatar).

De retour dans le groupe après sa petite blessure, Kylian Mbappé débute la rencontre. Si le Real est grand favori, les hommes de Carlo Ancelotti devront se méfier de la surprenante équipe mexicaine de Pachuca. Après avoir battu l'autre grand favori derrière le Real, en l'occurrence l'équipe brésilienne de Botafogo, vainqueur de la Copa Libertadores, en quarts de finale (3-0), Pachuca a également éliminé Al Ahly aux tirs au but (0-0, 6-5 après t.a.b) lors des demi-finales. "Chaque match est un piège. Pachuca est une équipe qui est arrivée jusqu'ici et c'est parce qu'elle a quelque chose. C'est un adversaire qui mérite notre respect, pour ce qu'elle est et pour sa qualité. Une finale est toujours passionnante, c'est un sentiment particulier. Avant le match, on s'inquiète, on pense à tous les aspects possibles. Mais j'ai confiance en l'équipe" a lancé le technicien italien.

À quelle heure suivre la rencontre ?

La finale sera à suivre à partir de 18h, heure française, au sein de l'Iconic Stadium, théâtre de la finale de la dernière Coupe du monde.

Sur quelle chaîne suivre la rencontre ?

Comme pour les matchs du championnat espagnol, le match sera à suivre sur les antennes de beIN Sports et plus précisément sur beIN Sports 2.