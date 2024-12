Lens - PSG : une énorme absence pour les deux entraineurs

Le RC Lens reçoit le PSG ce dimanche dans le choc de ces 32es de finale de la Coupe de France.

Lens alterne le bon et le moins bon depuis le début de la saison. Les joueurs de Will Still occupent la septième place de la Ligue 1 et a encore perdu des points le week-end dernier en Championnat à l'issue d'une rencontre animée sur la pelouse d'Auxerre (2-2). Et les Sang et Or n'ont pas été gâtés au tirage au sort en recevant l'ogre parisien contre qui ils n'ont plus gagné depuis quatre matches maintenant. L'entraineur lensois admet l'importance de cette compétition qu'il voit comme le "chemin le plus court" vers l'Europe.

Le PSG, quant à lui, est toujours invaincu en Championnat et se lance dans cette Coupe de France avec pour objectif de remporter une deuxième édition de suite et une 16e dans son histoire pour prendre encore un peu plus le large au nombre de Coupes de France glanées. Les Parisiens se sont mis encore un peu plus en confiance avec une victoire importante sur la pelouse de Monaco en milieu de semaine (4-2) dans le match avancé de la 16e journée de Ligue 1.

A quelle heure débute le match Lens - PSG ?

Le match Lens - PSG débutera à 21h ce dimanche. Il se déroulera à Félix Bollaert à Lens.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Lens - PSG ?

Bein Sports 1 diffusera cette rencontre entre Lens et le PSG. Thomas Léonard sera l'arbitre de cette rencontre des 32es de finale de la Coupe de France.

Quelle diffusion streaming pour le match Lens - PSG ?

Une diffusion streaming sera disponible pour suivre ce Lens - PSG. MyCanal retransmettra cette rencontre mais il faut disposer d'un abonnement pour pouvoir accéder au contenu.

Quelles compostions probables pour Lens - PSG ?

Will Still devra faire sans Brice Samba notamment qui est forfait. Hervé Koffi devrait donc honorer sa première titularisation avec Lens ce dimanche. Le XI probable du RC Lens : Koffi - Frankowski, Danso, Khusanov, Medina - Thomasson, El Aynaoui - Sotoca, Pereira da Costa, Zaroury - Nzola.

Luis Enrique pourrait faire quelques petites changements pour ce déplacement à Lens. Les Parisiens ont joué en milieu de semaine et certains cadres pourraient être laissés au repos au coup d'envoi. Donnarumma, blessé à Monaco, est d'ores et déjà forfait. Le XI probable du PSG : Safonov - Zague, Marquinhos, Beraldo, Hernandez - Ruiz, Vitinha, Neves - Dembélé, Ramos, Doué.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Lens - PSG ?

Betclic : 4,40; 3,92; 1,70

Winamax : 4,40; 3,90; 1,72

Unibet : 4,40; 3,90; 1,68