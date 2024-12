DIRECT. Lens - PSG : suivez le match

Le RC Lens reçoit le PSG ce dimanche dans le choc de ces 32es de finale de la Coupe de France. Suivez le match en direct.

En direct

21:22 - Le ballon traine ! (22') Dembélé finit par obtenir un corner après la défense très brouillonne des Lensois. Paris domine territorialement dans ce Lens - PSG mais ne s'est pas encore créée d'occasion.

21:19 - Fulgini trop court ! (19') Voila la première occasion de ce Lens - PSG ! Nzola centre en retrait vers Fuligini qui est trop juste pour reprendre et ouvrir le score dans un match qui n'est toujours pas vraiment débloqué.

21:18 - Un arrêt pour rien (18') Après une erreur, Koffi se rattrape bien en sortant la frappe de Lee. Mais une position de hors-jeu est signalée et la balle est rendue aux Sang et Or.

21:17 - L'erreur de Koffi ! (17') Alors que le ballon semblait tranquillement filer dans les gants du gardien lensois, ce dernier relâche et Doué n'était pas loin d'en profiter. Les Sang et Or s'en sortent bien dans ce Lens - PSG.

21:16 - L'étau se resserre (16') Nzola est dos au but mais il est pris par la défense parisienne qui s'est refermée sur lui. Pacho réalise ensuite une très bonne relance.

21:14 - L'excellete défense ! (14') Pacho a le dernier mot devant Nzola qui essayait de passer en puissance. Safonov peut ensuite intervenir.

21:13 - Frankowski devance Mendes (13') Le latéral lensois est attentif et sort devant Mendes qui attendait le ballon sur le côté gauche. Ce Lens - PSG commence assez timidement avec une équipe lensoise légèrement recroquevillée sur sa surface.

21:11 - Ruiz est parti trop tôt (11') Le milieu parisien est pris au piège du hors-jeu après s'être projeté dans le couloir droit. La défense de Lens était parfaitement alignée.

21:09 - La frappe écrasée de Mendes (10') Le latéral portugais est à la retombée du dégagement lensois. Il prend sa chance mais sa frappe écrasée passe loin des cages de Koffi.

21:09 - Still réprimandé (9') L'entraineur lensois est averti verbalement par l'arbitre car il s'en est pris à l'assistant après une faute sifflée sur Lee.

21:07 - La frappe de Lee ! (7') Le sud-Coréen prend sa chance de loin. Sa frappe déviée surprend Koffi mais ça passe finalement à côté. Premier corner parisien dans ce Lens - PSG.

21:07 - Khusanov dégage (6') Le défenseur lensois est vigilant alors qu'Hakimi avait récupéré le ballon très haut dans la moitié de terrain de Lens.

21:05 - Will Still donne des consignes (4') L'entraineur lensois n'apprécie pas l'attitude de son équipe dans ce début de Lens - PSG et demande à son bloc de remonter.

21:03 - Les Sang et Or sont bas (2') Premier enseignement dans ce Lens - PSG. Les Sang et Or ne sont pas très haut sur la pelouse et attendent leurs adversaires.

21:02 - Nzola imprécis (1') L'attaquant lensois résiste au duel qui lui est proposé et se retourne. Il tente de trouver Machado mais c'est trop long.

21:01 - C'est parti ! Thomas Léonard donne le coup d'envoi de ce Lens - PSG qui conclut les 32es de finale de la Coupe de France. On termine de très belle manière au stade Felix-Bollaert avec un choc entre deux équipes de Ligue 1.

20:56 - L'ambiance monte ! L'ambiance est encore très belle à Felix-Bollaert. Ce Lens - PSG va débuter dans moins de cinq minutes et les deux équipes pénètrent sur la pelouse de l'antre lensois.

20:49 - Paris efficace en Coupe de France Depuis le début de la saison 2011-2012 et 64 matches disputés en Coupe de France, le PSG est resté muet offensivement qu'une seule petite fois. C'était face à l'OGC Nice le 31 janvier 2022. L'équipe parisienne avait alors été éliminée.

20:42 - Paris défend son titre Ce Lens - PSG est le début de la tentative de défense de titre pour Paris. En effet, la saison passée, le club de la capitale a remporté sa 15e Coupe de France en venant à bout de Lyon en finale. Les Parisiens sont les plus titrés en France dans cette compétition avec six sacres de plus que son premier poursuivant, l'OM.

20:35 - Paris peut terminer l'année en beauté Ce Lens - PSG conclut l'année 2024 en ce qui concerne le football français. Et Paris peut conclure cette année civile sur les chapeaux de roue après avoir sécurisé leur invincibilité sur cette première moitié de saison en Ligue 1. Les Parisiens ont battu l'AS Monaco en milieu de semaine (4-2).

20:28 - Le futur adversaire de ce match connu Avant ce Lens - PSG, le tirage au sort des 16es de finale de la Coupe de France a été effectué. Le vainqueur de ce choc de Ligue 1 se déplacera sur la pelouse du FC Espaly, club de National 3.

20:21 - Lens un adversaire coriace Ce Lens - PSG ne sera certainement pas une promenade de santé pour le tenant du titre dans cette Coupe de France. En effet, Paris affronte une équipe qui n'a perdu qu'un seul de ses cinq derniers matches.

20:14 - Une dernière rencontre étriquée Lens et le PSG se sont déjà affrontés cette saison. C'était au Parc des Princes contrairement à ce soir et les Parisiens avaient eu beaucoup de mal à prendre le meilleur sur les Sang et Or en s'imposant sur la plus petite des marges (1-0). Ousmane Dembélé avait marqué dès la quatrième minute de jeu.

20:07 - Les compositions d'équipes On connait les deux onze qui débutent ce Lens - PSG. En l'absence de Brice Samba, Hervé Koffi disputera son premier match avec les Sang et Or. Fulgini a été préféré à Sotoca. Le XI lensois : Koffi - Frankowski, Medina, Danso, Khusanov, Machado - Diouf, El Aynaoui - Fulgini, Nzola, Thomasson. Luis Enrique a sorti la grosse équipe pour ce 32e de finale de la Coupe de France. Le XI du PSG : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Neves, Ruiz, Vitinha - Lee, Dembélé, Doué.