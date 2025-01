PSG - Monaco : le retour d'un taulier chez les Monégasques

Le Paris Saint Germain affronte l'AS Monaco lors du Trophée des Champions qui se tiendra se dimanche à Doha, moins de trois semaines après le duel entre les deux clubs en Ligue 1.

Prévu initialement le 8 août à Pekin, ce Trophée des Champions n'a pas pu se tenir en Chine en raison d'obstacles bureaucratiques dans l'Empire du Milieu. La Ligue de Football Professionnel (LFP) a finalement fait marche arrière début juillet pour cette première option. Envisagée par la suite au Stade Louis II à Monaco le 28 août, la rencontre a été encore une fois repoussée pour cause de la Cérémonie d'Ouverture des Jeux Paralympiques. Finalement c'est à Doha ce dimanche que la confrontation entre le Paris Saint Germain et l'AS Monaco aura lieu.

Une rencontre qui devrait mettre les deux clubs tout de suite dans le bain après une courte trêve hivernale et ce n'est pas plus mal compte tenu des joutes importantes au mois de janvier (Ligue 1 et Ligue des Champions). Les 35 000 spectateurs attendus du stade 972 à Doha espèrent une rencontre aussi ouverte que celle d'il y a plus de deux semaines en Ligue 1 (victoire de PSG 2-4), mais Adi Hûtter ne l'entend pas de cette oreille, cette fois il possède un argument de poids pour contrecarrer les plans du Champion de France.

Zakaria apte, Majecki trop juste

Le coach monégasque pourra enfin compter sur un de ses tauliers, le Suisse Denis Zakaria, pour solidifier son milieu de terrain et apporter un peu plus de discipline dans le coeur du jeu. Blessé à l'ischio jambier le 7 décembre, l'ancien joueur de la Juventus de Turin, devrait être titulaire d'entrée face au PSG alors qu'il était déjà apte pour le dernier match de l'année face à l'Union Saint Jean en coupe de France. Son coach s'est alors montré prudent et n'a pas voulu prendre le moindre risque optant pour une reprise en douceur d'un élément très impactant dans le jeu de l'AS Monaco. Et les statistiques sont éloquentes sur le poids du Suisse dans les résultats du club. Monaco a perdu que 2 matches sur 14 quand Zakaria était présent alors que club princier s'est incliné 4 fois sur 9 en son absence.

Si la rencontre s'annonce plus équilibrée cette fois ci contre le champion de France avec Zakaria dans les rangs de Monaco, elle sera loin d'être simple pour les partenaires de Golovine. Wilfried Singo est suspendu en défense ce qui obligera Vanderson d'occuper le flanc droit alors que le portier Majecki de retour de blessure devra encore patienter pour une titularisation. En attente d'une éventuelle signature du buteur danois de Sturm Graz, Mika Biereth, c'est bien Embolo qui sera aligné tout seul en attaque devant Akliouche, Ben Seghir et Golovine.

Le PSG au complet

Dans le camp parisien, tout l'effectif est opérationnel comme l'ont montré les derniers entraînements au centre d'Aspire à Doha. Donnarumma sera de retour dans les buts et Luis Enrique devra titulariser tous ces hommes en forme en l’occurrence Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha, Doué et Dembelé. Hors de question pour le coach Espagnol de passer à côté d'un possible trophée en ce début d'année, d'autant plus que la rencontre se déroule dans le pays du propriétaire du club. Il espère une ambiance à la hauteur du rendez vous et n'a pas hésité à envoyer des louanges aux futurs spectateurs " Les Qatariens aiment le foot, on l'a vu lors de la dernière Coupe du Monde, et le public qatarien s'identifie clairement à notre club "

A quelle heure aura lieu la rencontre ?

Le match entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco qui sera dirigé par Willy Delajod aura lieu à 17h30 ce vendredi au stade 972 à Doha.

Sur quelle chaîne TV est diffusé PSG - AS Monaco ?

La rencontre sera retransmise en direct et en exclusivité sur DAZN. Les prix de l'abonnement ont été revus à la baisse. Profitez de l'abonnement annuel Unlimited passe à 19,99 € par mois au lieu de 29,99 € par mois avec un engagement de 12 mois.

Quelle diffusion streaming pour le match ?

Vous pouvez suivre la rencontre en streaming uniquement sur la plateforme DAZN. Le match est diffusé à partir de 17h30.

Les compositions possibles

Paris Saint-Germain: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes - Zaïre-J.Neves, Vitinha, Fabian Ruiz - Dembélé, Doué, Barcola

AS Monaco: Köhn - Vandreson, Kehrer, Salisu, Ciao Henrique - L. Camara, Zakaria, Akliouche, Golovine, Ben Seghir - Embolo

Les côtes probables

Victorieux il y a eu plus de deux semaines, le PSG demeure favori pour cette rencontre face à l'AS Monaco.



Betclic : Paris SG 1,62 / Nul 4,10/ Monaco 5,05.

Unibet: Paris SG 1,63 / Nul 4,15 / Monaco 5,10.

Parions Sport : Paris SG 1,64 / Nul 4,10 / Monaco 5,10.

Winamax: Paris SG 1,62 / Nul 4,20 / Monaco 5,10.