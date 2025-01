Inter Milan - Milan AC : sans Thuram, un nouveau trophée et un quadruplé pour les Nerazzurri ?

Blessé, Marcus Thuram est forfait pour affronter le Milan AC ce lundi soir en finale de la Supercoupe d'Italie. Les Nerazzurri visent le quadruplé tandis que les Rossonerri pourraient compter sur le retour de l'un des titulaires habituels.

Qui de l'Inter Milan ou du Milan AC soulèvera la Supercoupe d'Italie ? Après avoir respectivement éliminé l'Atalanta Bergame (2-0) et la Juventus Turin (2-1), les deux clubs milanais s'affrontent ce lundi soir en finale bien loin de leurs bases, en Arabie saoudite. Ce soir, Marcus Thuram peut remporter sa deuxième Supercoupe en deux ans et son troisième trophée sous les couleurs intéristes. En effet, l'attaquant tricolore a également remporter le Scudetto sur la scène nationale italienne l'an passé. Co-meilleur buteur de Serie A, le Français sera néanmoins forfait pour affronter le Milan AC. Si son équipe reste sur cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues, le Français est sorti sur blessure à la mi-temps. L'Iranien Mehdi Taremi pourrait le remplacer aux côtés de Lautaro Martinez à la pointe de l'attaque intériste. Ce lundi soir, l'Inter Milan peut viser une quatrième Supercoupe d'Italie de rang, une performance jamais réalisée jusqu'à présent.

Leão de retour pour offrir le titre au Milan AC ?

Blessé depuis le 20 décembre dernier, Rafael Leão pourrait faire son retour sur le terrain et disputer quelques minutes dans cette finale de la Supercoupe. Après avoir fait le voyage avec le reste de l'effectif du Milan AC, l'ailier portugais a pris part à l'ensemble du dernier entraînement collectif comme l'a confirmé son entraîneur Sergio Conceição : "On va le voir et l'évaluer lors de l'entraînement de cet après-midi (ndlr : Leão a pris part à l'intégralité de la séance). Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas prêt pour jouer 90 minutes. On doit gérer son cas. On va d'abord voir s'il est disponible, ensuite s'il peut jouer ou non". Tout juste arrivé sur le banc des Rossoneri pour suppléer son compatriote Paulo Fonseca, Sergio Conceição a réussi ses débuts en éliminant la Juventus Turin en demi-finales. L'entraîneur lusophone retrouve l'Italie après avoir porté le maillot de la Lazio, de Parme et de l'Inter lorsqu'il était joueur.

À quelle heure débute Inter Milan - Milan AC ?

Le coup d'envoi de la finale de la Supercoupe d'Italie opposant l'Inter Milan au Milan AC est prévu lundi 6 janvier à 20h00 à la Kingdom Arena de Riyadh en Arabie Saoudite. Simone Sozza sera chargé d'arbitrer l'affiche.

Sur quelle chaîne regarder Inter Milan - Milan AC ?

Détenteur des droits TV de la Supercoupe d'Italie, L'Équipe Live Foot diffusera la finale entre les Nerazzurri et les Rossoneri en direct. La Chaîne L'Équipe retransmettra l'affiche en différé à partir de 21h20.

Comment suivre Inter Milan - Milan AC en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la finale de la Supercoupe d'Italie entre l'Inter Milan et le Milan AC sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez vous rendre sur le site L'Équipe.

Quelles sont les compositions probables d'Inter Milan - Milan AC ?

Inter Milan : Sommer (G) - Bisseck, De Vrij, Bastoni - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Lautaro, Thuram.

Milan AC : Maignan (G) - Emerson, Tomori, Thiaw, T.Hernandez - Fofana, Bennacer - Pulisic, Reijnders, Jimenez (ou Leão) - Morata.

Quels sont les pronostics d'Inter Milan - Milan AC ?