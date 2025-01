Inter Milan - Milan AC : dans une finale folle, les Rossonerri renversent les Nerazurri et s'offrent la Supercoupe d'Italie

22:35 - Une finale à couper le souffle, le résumé du match

Rien de mieux qu'un derby milanais en finale de la Supercoupe d'Italie et l'affiche tant attendue a tenu toutes ses promesses ! Alors que Marcus Thuram était sur le banc au coup d'envoi, le Milan AC a aligné ses trois joueurs tricolores, Youssouf Fofana, Théo Hernandez et Mike Maignan. Si les duels étaient âpres et tendus, les occasions étaient rares dans un premier acte où les défenses ont pris le pas sur des attaques trop timides. Néanmoins, l'inusable Lautaro Martinez a glacé les espoirs des Rossonerri avant la pause. Dans le temps additionnel, l'Argentin servi par Mehdi Taremi feinte la frappe et trompe Mike Maignan d'un tir croisé du pied gauche au premier poteau (1-0, 45+1e).

Au retour des vestiaires, Mehdi Taremi douche le Milan AC ! Après un superbe appel entre Tomori et Hernandez, l'Iranien trompe facilement le portier tricolore pour faire le break et permettre aux siens de s'envoler vers le titre (2-0, 47e) ... ou pas. Cinq minutes plus tard, l'entrant Rafael Leão obtient un coup franc, superbement frappé par Théo Hernandez qui trouve le fond des filets (2-1, 52e). Les joueurs de Sergio Conceição poussent pour égaliser face à des Intéristes qui se procurent peu d'occasions. À dix minutes de la fin du temps réglementaire, Leão lance Hernandez qui centre en retrait. Pulisic contrôle et frappe du gauche pour égaliser et libérer les siens (2-2, 80e). Personne ne veut rompre avant une potentielle séance de tirs au but mais les occasions s'enchaînent finalement et les gardiens s'expriment. Finalement, le décisif Leão se retrouve seul dans la surface adverse. Dans le temps additionnel, l'ailier sert Tammy Abraham dans le temps additionnel et l'attaquant anglais n'a qu'à pousser le ballon dans le but vide pour offrir une 8e Supercoupe d'Italie au Milan AC.