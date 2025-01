Didier Deschamps lâche l'équipe de France : l'annonce choc du sélectionneur des Bleus, une date qui pose question

Didier Deschamps va quitter son poste de sélectionneur de l'équipe de France de football à la fin de son contrat courant jusqu'à la prochaine Coupe du monde 2026.

Didier Deschamps et l'équipe de France de football, c'est bientôt fini ! Selon Le Figaro, le sélectionneur des Bleus devrait annoncer officiellement mercredi 8 janvier sa décision de quitter son poste en 2026. L'annonce devrait intervenir sur TF1 en marge de la présentation de l'édition 2025 de l'opération Pièces Jaunes prévue au JT de 13 heures. Son départ en 2026 sera logiquement à l'été à l'issue de la prochaine Coupe du monde 2026, compétition pour laquelle l'équipe de France n'est toutefois pas encore qualifiée. Elle ne débutera les éliminatoires du prochain Mondial qu'à l'été 2025 ou à l'automne prochain, en fonction de son parcours en Ligue des Nations.

Le sélectionneur ne partira donc pas pour un nouveau bail à la tête des Bleus. Si cette échéance était plutôt attendue par tous les observateurs, 14 ans après l'arrivée de l'ancien milieu de terrain à la tête des Bleus après l'Euro 2012 et le départ de Laurent Blanc, le timing de cette annonce peut surprendre puisqu'elle intervient pas moins de 18 mois avant la prochaine grande compétition de football !

Deschamps et les Bleus, ce sont, outre une formidable carrière de joueur et de capitaine ponctuée par la victoire en Coupe du monde 1998 puis la conquête de l'Euro 2000 en bouquet final, un quart de finale de Coupe du monde 2014 (perdu face à l'Allemagne, 0-1), une finale de l'Euro 2016 (perdue face au Portugal, 0-1 après prolongations) et deux nouvelles finales de Coupe du monde, victorieuse en 2018 face à la Croatie (4-2) puis synonyme de défaite mémorable et douloureuse aux tirs au but face à l'Argentine fin 2022.

Polémiques, retraites de cadres, critiques en interne... Des derniers mois très difficiles à la tête des Bleus

Cette deuxième épopée en Coupe du monde avait conforté la FFF dans le choix de renouveler son contrat et éloigné un temps l'ombre de Zinédine Zidane, prétendant naturel au poste. Mais fragilisé ces derniers mois, critiqué à demi-mots jusqu'à l'intérieur du groupe, Didier Deschamps a vécu une année 2024 compliquée à la tête des Bleus. Si son groupe a rejoint une nouvelle fois le dernier carré d'une grande compétition, l'Euro achevé en demi-finale par une défaite face à l'Espagne, le jeu pratiqué mais surtout la vie de groupe des Bleus ont animé de nombreux débats. Système tactique, retraites de leaders, choix du nouveau capitaine, rôle et place de Kylian Mbappé... Les discussions n'ont pas manqué.

Un premier coup de tonnerre est intervenu à la rentrée avec l'annonce de la retraite internationale d'Antoine Griezmann, l'ancien "chouchou" de Deschamps comme il l'admettait lui-même. "Grizou", déclassé au fil des matchs et même relégué sur le banc durant l'Euro, a dit stop quelques mois après s'être vu devancer par Kylian Mbappé pour reprendre le brassard de capitaine abandonné par le néo-retraité Hugo Lloris. Coincidence, simple usure ou vrai message envers le sélectionneur ? Les doutes n'ont pas été levés, loin de là.

Le feuilleton Kylian Mbappé a ensuite animé l'automne. Peu en jambes en septembre puis forfait sur blessure pour le rassemblement d'octobre (durant lequel il sera vu en week-end à Stockholm), le capitaine des Bleus n'avait ensuite pas été rappelé pour la dernière échéance des Bleus en 2024, en Ligue des nations face à l'Italie et Israël. Sanction, divergences ou conflit ? L'attaquant avait livré ses vérités en décembre dans une interview à Clique sur Canal+, une sortie médiatique sans doute suivie de près par Deschamps. "C'est une décision du coach, je me range derrière ce qu'il a dit. On a discuté tous les deux. Il ne veut pas que ça se sache et je respecte totalement. C'est lui le patron. Si un jour, il veut en parler... En tout cas, je voulais y aller. Mais je ne peux pas dire pourquoi."

Mi-septembre, le journal L'Equipe avait également revélé des tensions dans le vestiaire des Bleus lors de la défaite en Ligue des Nations en Italie en septembre, soit lors de l'avant-dernière apparition de Mbappé en Bleu. Visé sans être nommé par le gardien Mike Maignan visiblement remonté contre certaines attitudes, Kylian Mbappé aurait ensuite livré au groupe ses doutes quant au faible travail tactique réalisé aux entraînements des Bleus. Une nouvelle pierre dans le jardin du staff et de Didier Deschamps... Autant de raisons de siffler la fin de l'aventure en 2026 ? Didier Deschamps fera forcément face à nombre de questions dans les semaines à venir. La prochaine échéance des Bleus est prévue dans un peu plus de deux mois, les 20 et 23 mars 2025 en quart de finale de la Ligue des Nations face à la Croatie.