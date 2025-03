Liverpool - PSG : cette image qui circule en Angleterre a de quoi décourager Paris

Alors que le PSG se déplace à Liverpool ce mardi 11 mars, une image fait le tour de l'Angleterre et pourrait dégoûter encore plus les Parisien.

Paris a rendez-vous avec son destin ce mardi. Face à Liverpool, le PSG doit impérativement s'imposer à Anfield pour rejoindre les quarts de finale de la Ligue des champions. Un match qui s'annonce particulièrement indécis et qui risque de se jouer sur une action, un tir... Comme lors du match aller avec le scénario cruel qui a frappé les Parisiens (défaite 1-0 avec un but à la 88e). "Un miracle de gagner", a même lancé le coach de Liverpool à l'issue de la rencontre.

Les statistiques de ce PSG-Liverpool montrent la domination hallucinante des Parisiens et le vrai "braquage à l'Anglaise" des Reds, comme l'a titré L'Equipe. Paris a tiré à 27 reprises dont 11 fois à l'intérieur de la surface, les attaquants de la capitale ont même touché 51 fois le ballon dans la surface des Anglais contre 13 pour ces derniers. Et pourtant, il aura fallu un seul tir cadré sur deux tentatives pour donner la victoire à Liverpool. Et comme une image parle bien souvent plus encore que les mots ou les chiffres, un graphique terrifiant circule depuis quelques jours outre-Manche, de média en média, qui dit tout du hold-up réalisé la semaine dernière.

© Telegraph

The Sun, The Telegraph, Metro... Nombre de médias anglais ont affiché ce tableau cruel dans leurs pages cette semaine, comme pour enfoncer un PSG déjà groggy par cette contre-performance historique. Et les journaux d'y ajouter d'autres statistiques affolantes, comme le nombre de passes réalisées pour le PSG (694 contre 255 pour Liverpool), ou la possession (70 - 30).

Reconnaissant une victoire totalement à contre courant, la presse britannique n'a pas pour autant manqué de saluer la stratégie du coach de Liverpool, Arne Slot, qui a réalisé les changements au bon moment : le buteur, Elliott, a remplacé Mohamed Salah quelques minutes seulement avant son but. Sa frappe était d'ailleurs sa toute première action de jeu. Surtout, les journalistes de la perfide Albion ont reconnu dans ce match de Liverpool celui d'un grand d'Europe, capable de plier sans rompre pendant près de 80 minutes, se reposant sur la performance stratosphérique de son gardien Alisson (9 arrêts décisifs), avant de conclure, chirurgical, sur un unique tir cadré.

C'est en effet le propre des plus grands de savoir gérer les temps faibles, de laisser passer l'orage, avant un temps fort, fût-il le seul du match fort. Habitués à avoir un jeu de possession, les Reds n'ont pas eu la main sur la rencontre, mais ont frappé Paris au meilleur (ou au pire) moment.

De quoi décourager les Parisiens et leur entraineur Luis Enrique ? "Nous avons été bien meilleurs que Liverpool. Bien meilleurs ! Mais ils ont gagné ce match. C'est très injuste. Je ne vois aucun aspect négatif. Je suis très fier de mon équipe, très fier de mes joueurs. Il y a un match retour à Liverpool. On ne lâchera rien", a-t-il prévenu. Réponse aux alentours de 23h ce mardi soir.