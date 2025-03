PSG, Lille... Quelles affiches pour les quarts de finale de la Ligue des champions ?

Les deux clubs français engagés en Ligue des champions connaissent déjà leurs adversaires potentiels pour les quarts de finale.

Les huitièmes de finale retour de la Ligue des champions se disputent ces mardi 11 et mercredi 12 mars. Bien évidemment, rien ne permet de dire que le PSG et Lille se qualifieront pour les quarts de finale de la Ligue des champions et les projections ne sont que des suppositions, au cas où les Parisiens se qualifieront face à Liverpool et Lille face à Dortmund.

Lors du tirage au sort des huitièmes de finale il y a quelques semaines, l'UEFA avait également procédé à celui des quarts de finale et demi-finales. On connait donc déjà les affiches potentielles qui attendent les clubs français. Pour Paris, le tirage devrait être plus avantageux que le huitième avec Aston Villa ou la surprenante équipe de Bruges. Le match aller se déroulerait au Parc des Princes.

Pour Lille, après Dortmund, un autre très gros d'Europe pourrait se présenter devant les Dogues avec Benfica ou et surtout, le FC Barcelone de Lamine Yamal et toutes ses stars. Petit avantage, le match retour des quarts de finale se disputerait dans le Nord de la France.