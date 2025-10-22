Le jeu de société de Mbappé, Team KM, imite le vrai football et rend fous les Espagnols

"Le vrai ballon d'or de 2025" : Kylian Mbappé a sorti son tout nouveau jeu de société et il est très apprécié.

Kylian Mbappé a décidé de s'inviter dans votre salon. C'est sans doute déjà le cas régulièrement si vous suivez les matchs du Real Madrid sur votre téléviseur ou ceux de l'équipe de France, mais le champion du monde a décidé de passer un cap et de faire évoluer son empire avec un jeu de société de sa marque, Team KM.

Ce dernier, sorti en Espagne, mais également en France (au prix de 29,99 euros), est très apprécié par les fans du joueur. Recommandé dès 7 ans, Team KM est un jeu de société coopératif et compétitif pour 2 à 6 joueurs qui ressemble à une sorte de 1000 bornes.

Le jeu serait même "le véritable Ballon d'Or de 2025", selon un journaliste de Marca qui a pu le tester et pour qui "l'équipe KM est aussi bonne que l'équipe de France". Et il rassure tout de suite : "À première vue, on pourrait croire que Team KM est uniquement inspiré du joueur du Real Madrid, mais ce n'est pas le cas", précise-t-il ajoutant qu'on peut "viser la gloire individuellement ou en équipe".

© Team KM jeu de société

Team KM est en effet conçu pour jouer les deux rôles et c'est une bonne chose. Car bien évidemment, ce jeu parle de foot et est fait pour les amateurs du ballon rond. Mais comment on y joue ?

Concrètement, il s'agit d'un jeu de cartes au tour par tour où l'on doit progresser sur son plateau. Une recette classique, mais qui fonctionne toujours très bien. Chaque tour permet d'utiliser une carte, qu'il s'agisse d'une action, d'une interruption ou d'un redémarrage.

Plusieurs types de cartes existent : des cartes d'action qui incluent les passes et les tirs, des cartes d'interruption dont les gestes défensifs, les tacles, les sorties de but et les hors-jeu, et les cartes de reprise qui incluent les remises en jeu. Un mode spécial est également inclus avec des cartes de "réaction". Entendez par là qu'il s'agit d'une façon de contrer les cartes d'interruption.

Le but reste de marquer comme sur le terrain, en combinant les cartes, mais de bien défendre pour ne pas en encaisser. Un vrai match de foot en somme. Il existe également une part de hasard car vous piochez des cartes à chaque tour et vous dépendez de ce que le sort vous réserve. Mais si vous n'aimez pas le hasard, vous avez trois jetons d'échange qui vous permettront de défausser une carte et en piocher une autre pour vous adapter au cours du jeu. Et peut être que la chance vous sourira avec des cartes spéciales qui compliqueront la tâche de vos adversaires...