Ce joueur de tennis français est magicien et ses tours sont spectaculaires

Joueur professionnel et magicien, ce joueur de tennis le fait et avec un certain talent.

Être sportif de haut niveau, ce n'est pas pratiquer sa discipline matin, midi et soir sans aucune autre activité autour. Au contraire, comme pour le travail de façon générale, avoir une activité permettant de s'évader est même très important chez les compétiteurs. Pour les sportifs, avoir cette récréation est même indispensable pour évacuer la pression mentale, mais aussi pour, peut être, préparer son après carrière.

Un joueur de tennis français ne lésine pas sur ces moments d'évasion. Il s'agit de Constant Lestienne. Gravitant autour de la 100e place au classement ATP au début de l'année 2024, le Français a une passion : la magie. Son surnom sur le circuit n'est d'ailleurs pas très original puisqu'on l'appelle "le magicien". Âgé de 31 ans, le Français a eu une progression fulgurante entre 2022 et 2023, passant de la 225e place à la 65e. S'il n'a pas gagné de titre sur le circuit mis à part les Challengers, il a tout de même enchaîné un premier quart ATP à San Diego, une demie à Tel Aviv en 2022, puis une autre à Auckland en 2023.

Un changement et une évolution non négligeables qui proviennent d'une hygiène de vie quasiment irréprochable avec de nombreux sacrifices au quotidien. "C'est zéro alcool, on se couche tôt. On fait des routines de mobilité tous les matins, des étirements. Ma famille je ne la vois jamais, je n'ai pas beaucoup le temps de rentrer à Amiens", a-t-il expliqué à France Bleu en 2022.

Si le quotidien d'un joueur de tennis est compliqué, surtout pour ceux en dehors du top 100 qui doivent enchaîner les petits tournois pour monter dans la hiérarchie, cette routine est cassée par les tours de magie qu'il pratique depuis 6 ans comme il a expliqué en 2022 pour Courts. "J'ai toujours aimé la magie. À l'âge de 24 ans, j'ai eu une blessure et donc je suis resté à Paris pendant plusieurs mois. Je suis entré dans un magasin de magie et j'ai rencontré des magiciens qui m'ont dit : " Vas-y, montre-nous ce que tu sais faire. " Je tremblais, mais j'ai essayé de faire un tour (rires). Ensuite les mecs m'ont emmené dans un café et m'ont montré plein de trucs. Là, j'avais des étoiles dans les yeux, je suis tombé amoureux de la magie. Depuis ce jour, je n'ai jamais arrêté."

Constant Lestienne a souvent été blessé durant sa carrière avec plusieurs problèmes aux talons d'Achille ou aux épaules. Il a également été suspendu sept mois dont la moitié avec sursis et condamné à 10 000 livres d'amende pour avoir pris part à des paris sportifs. Une carrière tronquée, donc, qu'il lui a tout de même permis de découvrir ce passe temps.

Alors est ce que dans quelques années Constant Lestienne raccrochera définitivement le tennis pour se lancer à 100% dans la magie ? "Pourquoi pas monter mon spectacle, ce n'est pas impossible". En attendant, le Français a participé à l'Open d'Australie en début d'année 2024 et a été éliminé par l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina. Si le début de saison est plus compliqué, ça ne l'empêche de faire des tours durant les tournois pour détendre l'atmosphère. "Je suis connu dans le vestiaire pour mes tours de magie. Quasiment tous les joueurs le savent, j'ai fait pas mal de tours pendant les tournois" a-t-il également expliqué il y a quelques années.