Terminé les 10 000 pas par jour, de nouveaux chiffres évoqués

Vous pensez qu'il faut faire 10 000 pas par jour ? Ce mythe est en train de tomber.

Pas le temps de faire du sport au quotidien parce que votre travail vous prend beaucoup trop de temps ou parce que vous devez rentrer rapidement cher vous pour vous occuper de votre famille ? Pas le temps non plus le week-end parce que vous devez faire les courses, vos taches ménagères ? Vos pas au quotidien sont peut être la solution pour faire du sport.

Mais pour beaucoup, il y a une règle : faire 10 000 pas au quotidien. Sauf que ce n'est pas vrai et prouvé selon les différents spécialistes. Alors d'où vient ce mythe ? En 1965, une société japonaise a lancé un podomètre appelé Manpo-Kei. La traduction de ce nom est "mètre de 10 000 pas". Vous l'avez donc compris, tout le monde a supposé que ces 10 000 pas étaient la quantité quotidienne idéale pour maintenir une bonne activité physique.

Une légende urbaine ? La plupart des appareils qui surveillent notre activité physique, tels que les montres intelligentes ou les bracelets d'activité, ont tout simplement pris les 10 000 pas de Manpo-Kei comme référence. À tort selon la plupart des scientifiques et les différentes études sur le sujet.

Une étude publiée dans JAMA a notamment révélé que le nombre optimal de pas quotidiens était d'environ 8000. En faire plus n'offre que des bénéfices à la marge. Selon une méta étude publiée dans The Lancet, ce sont même 7000 pas qui seraient nécessaires pour les plus de 60 ans. D'après les analyses des différentes données, il a été conclu que le risque de mortalité était réduit de 50% chez les personnes âgées qui augmentaient le nombre de pas quotidiens de 3000 à 7000 pas.

Chose très étonnante, si vous avez moins de 60 ans, marcher plus de 8000 pas peut même être nocif car selon cette même étude, on ne devrait même pas envisager cette possibilité car cela augmenterait légèrement le risque de mortalité au lieu de le réduire. L'OMS ne se focalise d'ailleurs pas spécifiquement un nombre de pas à atteindre, mais plus sur l'intensité de l'activité, et sur sa durée. Elle recommande ainsi "de pratiquer au moins, au cours de la semaine, 150 minutes d'activité d'endurance d'intensité modérée ou au moins 75 minutes d'activité d'endurance d'intensité soutenue, ou une combinaison équivalente d'activité d'intensité modérée et soutenue".

Dans Ouest France, Martine Duclos, chef de service de la médecine du sport au CHU de Clermont-Ferrand, qui dirige également l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité explique que 10 000 pas par jour "correspondraient à une bonne heure et demie de marche par jour, ce qui n'est pas jouable pour beaucoup de monde aujourd'hui". Elle, préconise donc "de marcher 6000 pas par jour, soit au moins 30 minutes de marche quotidienne à un bon rythme, et ce, au moins cinq fois par semaine. C'est suffisant, et c'est réalisable".