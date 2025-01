Du football au rock'n roll, cette légende du foot français remplit des salles entières

L'ancien footballeur international, bien connu du grand public, est devenu une rock star.

Un homme ou une femme peut avoir plusieurs carrières dans une vie. Vouloir quitter son travail dans les bureaux pour se lancer dans la restauration, dans le monde de l'agriculture ou autre, et même l'inverse, cela devient monnaie courante au XXIe siècle. Lorsqu'on est un sportif de haut niveau, la reconversion est même un passage obligé : il est obligatoire de trouver un plan B après sa carrière de sportif, qui se termine généralement assez tôt. Bien évidemment, suivant le rôle qu'on a joué, les portes s'ouvrent assez facilement et il n'y a que l'embarras du choix. Mais pour d'autres acteurs de ce monde, il faut se lancer dans une carrière totalement différente et repartir au bas de l'échelle.

Pour cet ancien international du foot français, le choix de l'après carrière a été guidé par une passion : la musique. Si on le retrouve régulièrement au micro à la radio sur RMC ou à la télé pour commenter notamment les matchs de la Ligue des Champions, Eric di Meco est aussi devenu le chanteur d'un groupe de rock, Osiris.

Vainqueur de la Ligue des champions avec l'OM en 1993, l'ancien latéral est bassiste dans ce groupe qui reprend le répertoire d'Oasis, légende de la britpop des années 1990, fortement attachée à Manchester City au passage. Un instrument joué depuis plusieurs années par Eric Di Meco. "Quand j'étais à Monaco et avec l'équipe de France, je l'avais emportée avec moi pendant l'Euro 1996, en Angleterre (sa basse NDLR)".

"Quand j'ai arrêté ma carrière de footballeur, j'avais déjà monté un groupe avec lequel on a joué pendant deux ans. En 2018, j'avais été invité à un concert caritatif à l'Olympia. Quand je suis descendu de la scène, je me suis dit qu'il fallait que je recrée un groupe car j'avais vraiment pris mon pied. Avec des potes, on a d'abord commencé à s'amuser. Puis, à la radio, j'ai fait une annonce car on cherchait un chanteur. Axel Rancurel s'est alors présenté. Et c'est grâce à lui que nous sommes partis dans le sens du 'tribute to Oasis'", a expliqué l'ancien joueur pour La Marseillaise.

Depuis, la petite bande enchaîne les concerts, dans la région marseillaise et y remplit les salles, comme à l'étranger. C'était notamment le cas en février 2024 en Ecosse, non loin du Stade de Murrayfield ou le XV de France a joué son match du Tournoi des 6 Nations face au XV du Chardon.

En 2022, Eric di Meco et son groupe ont décidé de participer à l'émission française de The Voice afin de se faire connaître. Une bonne prestation, mais qui n'a pas convaincu les coachs de l'époque, qui ne se sont pas retournés. "Nos interrogations étaient musicales et artistiques. On avait surtout peur d'être ridicules. Finalement, on s'est dit que l'expérience méritait d'être tentée (...) on ne s'est pas mis une grosse pression non plus. Le but n'est pas d'arriver en finale. On a bien conscience qu'on n'a pas le niveau", avait expliqué à l'époque l'ancien joueur de l'équipe de France.