Effrayant, mais bien utile : ce joueur de foot professionnel montre son défibrillateur cutané sous la peau

Victime d'un malaise cardiaque en plein match, ce joueur de foot professionnel a désormais un défibrillateur très impressionnant sous la peau.

Quand on est sportif de haut niveau, la santé est un élément essentiel pour réussir une carrière. C'est pour cela que traditionnellement et même obligatoirement, les joueurs passent une visite médicale avant de signer leur contrat pour écarter des éventuelles blessures ou anomalies.

Malheureusement, pour certains, des anomalies cardiaques sont détectées, mettant un terme à leur carrière. C'est le cas d'anciennes gloires du foot comme Lilian Thuram ou encore Sergio Aguero, mais également, dans d'autres disciplines, comme Tatiana Golovin en tennis ou encore Romain Sicard en cyclisme.

Pour d'autres, les problèmes ne sont pas détectés directement et arrivent en plein milieu d'une compétition ou d'un match. Tom Lockyer, capitaine de l'équipe anglaise de Luton, a ainsi été victime d'un arrêt cardiaque sur la pelouse de Bournemouth le 16 décembre dernier.

Le Gallois avait déjà été victime d'un arrêt cardiaque le 27 mai 2023, lors d'un match de Championship contre Coventry. Son club annonçait à sa sortie de l'hôpital qu'il avait été "équipé d'un défibrillateur cardiaque implantable afin d'éviter que l'incident [...] ne se reproduise. Sur le plateau de Sky Sport, le joueur a dévoilé ce défibrillateur cutané qu'il a désormais implanté dans son corps. En résulte une importante excroissance sous le bras du joueur, à hauteur des côtes côté gauche. Des images peu habituelles et assez impressionnantes qui ont beaucoup fait réagir outre-Manche.

Après cet évènement dramatique, ce dernier s'est dit chanceux au micro de Sky Sport. "Je vais bien, j'ai une chance incroyable d'être ici, je vais vraiment bien. C'est agréable de pouvoir dire que je vais bien, je pense que tout le monde mérite de le savoir et de me voir vraiment bien. J'étais un peu désorienté. Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas bouger. J'essayais de comprendre ce qui se passait. Pendant que cela se passait, je me souviens avoir pensé : 'Je pourrais mourir ici'."

Mais pour l'heure, ce défibrillateur ne lui assure pas un retour sur les terrains. "Cela ne dépend pas de moi. Le personnel médical et les spécialistes me dicteront ce que je fais. S'il y a une chance que je puisse rejouer – et je ne ferai rien contre l'avis médical – alors j'adorerais le faire. Mais il est beaucoup trop tôt pour le dire. Il y a des tests qui doivent avoir lieu en arrière-plan. Mais je ne l'écarterais pas encore. Si je ne suis pas autorisé à rejouer, je peux dire que j'ai été capitaine de Luton en Premier League et que j'ai marqué un but en Premier League. Je suis très chanceux d'avoir vécu des moments forts dans ma carrière et marquer un but en Premier League est quelque chose. dont tu rêves quand tu es enfant", a expliqué le joueur.