John Cena nu sur scène lors des Oscars, la vidéo

Le célèbre acteur et catcheur américain a remis un prix dans le plus simple appareil.

Vous le connaissez en tant que légende de la WWE, mais sachez que John Cena est également un acteur depuis plusieurs années, enchaînant les apparitions et notamment l'année dernière dans le film Barbie aux côtés de Dua Lipa. Pour la cérémonie des Oscars dans la nuit de dimanche à lundi 11 mars en France, la star a remis le prix du meilleur costume après être arrivé sur scène totalement nu.

La raison ? Un clin d'oeil à l'histoire et l'irruption d'un homme nu lors de la 46e édition en 1974. "Vous imaginez si ça se reproduisait aujourd'hui ?" se demandait Jimmy Kimmel avant que John Cena n'apparaisse dans le coin. Dans un sketch plutôt réussi et après avoir traversé la scène avec de simples claquettes et l'enveloppe du vainqueur, John Cena a expliqué que les costumes étaient peut être "les plus importants" dans un film. On en doute pas.