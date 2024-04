"250 millions de dollars pour 12 points de moyenne", cette légende NBA se paye (encore) Rudy Gobert

Si Rudy Gobert fait partie des meilleurs défenseurs de la ligue, il n'a pas que des admirateurs.

Trois fois meilleur défenseur de l'année en NBA, le pivot français des Minnesota Timberwolves Rudy Gobert est l'une des stars de la ligue à ce poste. Cette année encore, le système défensif de son équipe, entièrement organisé autour de lui, fait des merveilles et les Wolves sont la meilleure défense de NBA. Le pivot français est d'ailleurs le favori pour remporter un quatrième titre de défenseur de l'année, malgré la concurrence du rookie français Victor Wembanyama. Gobert pourrait alors rejoindre Dikembe Mutombo et Ben Wallace, les deux seuls joueurs à avoir remporté quatre DPOY.

Pour autant, Rudy Gobert ne fait pas l'unanimité, et notamment auprès des anciens joueurs de la NBA, particulièrement les Américains. On avait déjà entendu Gilbert Arenas fustiger la défense des joueurs européens, avec des propos polémiques. Il avait notamment appelé à "bannir les joueurs européens de la ligue", provoquant de nombreuses réactions, dont celle de l'ancien international français Kevin Séraphin.

Un autre joueur historique de la NBA, et même une légende de la ligue puisqu'il est quadruple champion NBA et triple MVP des finales, a récemment critiqué Rudy Gobert. Il s'agit de l'ancien pivot des Lakers Shaquille O'Neal. Malgré la reconnaissance du travail du Français par d'autres pontes de la NBA, "Shaq" ne voit pas Gobert comme un grand défenseur. Dans son podcast, il a notamment expliqué qu'il n'avait "jamais pensé qu'il était un grand joueur défensif" avant d'ajouter "il fait 2,28m! Bien sûr, s i vous faites un lay-up, il va le bloquer. Mais pour moi, la défense, c'est de tenir son adversaire et de le faire taire." Comme souvent lorsqu'il critique Rudy Gobert, l'ancien All-Star des Lakers s'en est pris à son contrat. "Si j'avais 42 ans, je gagnerais l'argent de Rudy Gobert. 12 points et 8 rebonds ? Je pourrais faire ça maintenant. Ce n'est pas une critique, c'est un fait. Un gars qui gagne 250 millions de dollars ? Bon sang. Avec une moyenne de 12 points."

Ce n'est pas la première fois que le "Shaq" s'en prend directement à Rudy Gobert depuis la signature de son contrat en 2020, de 205 millions de dollars, et non 250. Avec plus ou moins de bonne foi, il a plusieurs fois mis en avant le contrat du Français pour sous-entendre qu'il n'était pas au niveau de ce dernier.

Les critiques répétées de Shaquille O'Neal ne devraient pas avoir de suite, le Français a pris l'habitude de ne pas répondre à ses attaques, et se contente de répondre par sa défense et l'impact qu'il a sur son équipe. Après avoir mené durant plusieurs années une défense élite à Utah, c'est désormais à Minnesota qu'il devrait remporter un titre de défenseur de l'année, et mener l'équipe en haut de la conférence Ouest. L'équipe de Minneapolis est en effet actuellement 3e de la saison régulière.