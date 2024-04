"Il est le numéro 1 des arbitres français" et pourtant il est conspué pour ses erreurs

Le meilleur arbitre de Ligue 1 est depuis plusieurs semaines au cœur de la tourmente en raison de décisions parfois contestables. Une situation à l'image de l'arbitrage français depuis le début de la saison.

Depuis plusieurs mois, l'arbitrage français est régulièrement pointé du doigt par les clubs, les joueurs et les médias. Après une série d'erreurs, d'incompréhensions et de débats autour de l'utilisation de la VAR, le responsable de l'arbitrage professionnel Stéphane Lannoy a été limogé par la Fédération française de Football au début du mois de mars. Depuis, l'ancien arbitre professionnel Anthony Gautier a pris la direction de l'arbitrage par intérim, et chaque prestation du corps arbitral est particulièrement scrutée. Lors du dernier Classico fin mars, certains ont contesté les décisions de Benoît Bastien, tout comme lors de la demi finale de Coupe de France entre Lyon et Valenciennes le 2 avril.

Illustration de la situation : un arbitre, désigné comme le meilleur de Ligue 1 par la commission fédérale à l'issue de la saison 2022-2023, est aujourd'hui fortement décrié pour ses prestations, au point de ne plus pouvoir arbitrer un des clubs de Ligue 1 en particulier. Pourtant, Anthony Gautier, le directeur de l'arbitrage français, l'a de nouveau confirmé comme meilleur arbitre du championnat dans un entretien accordé en mars dernier à L'Equipe. Cet arbitre, c'est François Letexier. Le Breton de 34 ans avait été mis en retrait des matchs du FC Nantes après de vives tensions faisant suite à ses décisions lors de la rencontre entre les Nantais et l'OGC Nice en octobre 2022. Suite à ce match, terminé par une double expulsion pour Nantes, François Letexier n'avait plus arbitré les Canaris pendant 17 mois, jusqu'au 11 mars dernier et la rencontre entre l'OM et le FC Nantes au stade Vélodrome. Et on ne peut pas dire que les tensions se soient apaisées avec le staff nantais, qui lui ont reproché au moins deux pénaltys non accordés.

Alors que le football est en pleine mutation dans son arbitrage depuis l'arrivée de la VAR, les décisions arbitrales sont de plus en plus contestées, particulièrement en Ligue 1. Alors que l'éviction de Stéphane Lannoy date de moins d'un mois, la quasi-totalité des clubs de Ligue 1 demandent aujourd'hui le limogeage d'Anthony Gautier, à la tête de la Direction Technique de l'Arbitrage. Pour le moment, ce dernier reste soutenu par la FFF, qui a appelé par la voix de son président Philippe Diallo a un "apaisement" des relations entre les instances de l'arbitrage français et les clubs de Ligue 1. Plusieurs réformes sont notamment à l'étude, dont la sonorisation des arbitres, qui pourrait permettre une meilleure communication sur les décisions de terrain et sur le recours à la VAR. Cette sonorisation devrait être expérimentée lors de la finale de la Coupe de France.

En attendant, François Letexier a également été nommé pour arbitrer durant les Jeux olympiques en France en compagnie de Jérôme Brisard, Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni. "Je suis fier et heureux de cette nomination, s'est réjoui celui qui est arbitre FIFA depuis 2017. Participer aux Jeux olympiques, en France, est une opportunité unique, un rêve qui se réalise. Je mesure tout le chemin parcouru. Je remercie tous ceux qui m'ont aidé dans mon parcours d'arbitre", a-t-il expliqué.