Pire que les vuvuzelas ! Un nouvel instrument sera autorisé dans les stades de l'Euro

Particulièrement bruyant, cet instrument sera autorisé dans les stades allemands pour l'Euro 2024.

Souvenez-vous. En 2010, la Coupe du monde de football faisait découvrir au monde entier la vuvuzela, un instrument si bruyant dans les stades qu'il est vite passé de l'amusement à l'agacement, gâchant parfois le spectacle pour les supporters, mais aussi les téléspectateurs les plus sensibles. A l'origine, la vuvuzela, sorte de corne fine et longue de 60 à 70 cm, était en étain et présente essentiellement dans les stades d'Afrique du Sud depuis les années 1990, dans le football, mais aussi le rugby. Avec la Coupe du monde 2010 sont apparues les vuvuzelas en plastique, moins couteuses et donc plus faciles à écouler, si bien qu'elles se sont répandues comme des petits pains.

Si répandues que les cornes stridentes ont par la suite été interdites lors de nombreuses compétitions officielles. Ainsi, le championnat de France de football et de rugby ont décidé de leur prohibition, tout comme le tournoi de tennis de Wimbledon ou World Rugby, lors de la Coupe du monde 2011. La FIFA a de son côté prononcé l'interdiction des vuvuzelas lors des coupes du monde 2018 et 2022.

Instrument traditionnel des supporters sudafricains, la vuvuzela est cependant toujours autorisée lors des Coupes d'Afrique des Nations et on en a vu dans les stades lors des éditions 2017, 2019, 2021 et 2023. Mais pour l'Euro 2024 qui est organisé en Allemagne, pas question de la voir dans les stades puisque l'UEFA les a interdites depuis 2010, au même titre que le mégaphone ou d'autres "dispositifs mécaniques émettant du son".

Pourtant, l'instance d'organisation du football européen a été plus clémente sur un autre instrument tout aussi décrié et a décidé de faire une fleur à une sélection. Ou plutôt un chardon, puisque l'Ecosse bénéficiera durant l'Euro 2024 d'une autorisation spéciale pour ses supporters : ces derniers pourront amener dans les stades non pas des vuvuzelas, mais leurs célèbres cornemuses. Véritable instrument national, la cornemuse accompagne les joueurs écossais dans tous les sports, et se sera également le cas au mois de juin pour le football.

Cependant, l'UEFA ne veut pas voir des cornemuses dans toutes les enceintes allemandes. Aussi, les supporters voulant amener leur instrument devront s'enregistrer au préalable auprès de la fédération écossaise de football. Cette dernière devra alors veiller à leur bonne utilisation. "Elle sera responsable de la centralisation des activités de ses supporters à l'intérieur du stade", a confirmé le porte-parole de l'UEFA.

Il ne fait en effet pas bon interdire aux Ecossais d'utiliser leur cornemuse pour supporter leur équipe. Lors de la Coupe du monde de rugby en 2015, l'organisation anglaise et galloise de l'épreuve avait en effet provoqué la colère de leurs voisins, des supporters aux joueurs. L'incompréhension de cette décision était même remontée jusqu'au parlement écossais, qui avait lancé une pétition parlementaire pour obliger l'organisation à modifier les règles et permettre aux Ecossais d'amener leur instrument favori, sans succès.