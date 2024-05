Cette star de l'équipe de France de football aurait pu être judoka

Les sportifs professionnels sont des athlètes hors-norme, leur permettant de s'essayer à de nombreux sports, au point que certains champions auraient pu faire carrière ailleurs.

Les sportifs professionnels ont la plupart du temps des qualités physiques supérieures à la moyenne, et certains auraient pu faire carrière dans plusieurs disciplines. Des joueurs de NBA, la ligue américaine de basketball faisaient partie des meilleurs espoir de football américain ou de baseball. Certains ont même été professionnels dans deux sports différents, à l'image de l'arrière des Boston Celtics Danny Ainge, professionnel au baseball avant de faire carrière en NBA. Autre lieux autres mœurs : en France, la star de la natation Florent Manaudou a pu s'essayer un temps au handball.

On entend régulièrement des athlètes professionnels expliquer qu'ils avaient commencé le sport avec le football, premier sport français en nombre de licenciés, avant de bifurquer vers la discipline pour laquelle on les connait aujourd'hui. Pourtant, d'autres sportifs ont fait le chemin inverse, et ne sont arrivés que plus tard sur les terrains de foot.

Ainsi, un célèbre joueur de l'équipe de France a révélé qu'il n'était pas, au départ, attiré par le football et les terrains de gazon, mais plutôt par les tatamis. En effet, le joueur de l'équipe de France et du Réal Madrid Eduardo Camavinga explique qu'il préférait, quand il était enfant, faire du judo plutôt que de jouer au football. Dans une interview accordée au tabloïd britannique The Guardian, il dévoile que c'est sa mère qui l'a convaincu de troquer le kimono pour les crampons et le maillot. Il explique même qu'il ne voulait pas jouer au football.

"Au début, je voulais juste faire du judo. Mon frère en faisait et je voulais être comme lui. J'aimais aussi un peu me battre. Je ne me battais pas à l'école, mais plus à la maison. Ma mère ne voulait pas que je fasse du judo. Elle voulait que je joue au football. J'ai commencé jeune mais je ne voulais pas au départ", assure l'ancien Breton.

Formé à Fougères puis au Stade Rennais, Camavinga n'a pas tardé à exploser et à dévoiler son potentiel. Arrivé à 11 ans au centre de formation du club, il est recruté par le Real Madrid à 19 ans, en 2021, un transfert estimé à 45 millions d'euros avec les bonus. Il s'est depuis imposé comme un joueur central, en club comme en sélection, et sort de deux saison pleines avec son club, où il est positionné parfois latéral, parfois milieu de terrain par son entraineur Carlo Ancelotti.

Blessé à l'automne lors d'un rassemblement avec l'équipe de France, il est revenu en cours de saison et a joué un rôle primordial dans le parcours du Real Madrid en Liga et en Ligue des Champions, notamment lors du quart de final contre Manchester City. Il devrait participer à l'Euro avec les Bleus, pour tenter d'aller remporter un nouveau trophée. Si sa participation aux Jeux olympiques est parfois évoqué, elle se fera loin des tatamis donc. On aurait portant adoré un combo de médailles Riner-Camavinga.