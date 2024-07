Ils se sont fait des passes sans attaquer : l'Allemagne impliquée dans un des plus grands scandales du football

Le football a connu dans son histoire de nombreuses polémiques. En 1982, ce match a créé le scandale.

L'histoire du football et des grandes compétitions internationales est jalonnée de moments d'injustice et de scandales qui ont marqué les spectateurs. On se souvient notamment de la "main de Dieu" de Diego Maradona ou bien de la célèbre affaire du "Calciopoli", un gigantesque système autour des clubs de football italiens et des arbitres de Serie A, qui aboutira à la relégation administrative de la Juventus de Turin en Serie B.

En France, on se souvient surtout de l'affaire OM-Valenciennes. En 1993, à quelques jours de la finale de Ligue des Champions remportée contre le Milan AC, des joueurs de l'équipe nordiste annoncent en effet en direct avoir été approchés pour perdre volontairement face à l'Olympique de Marseille et assurer aux Phocéens le titre de champion de France. Suspendu à l'été 1993 des compétitions européennes, le club marseillais a finalement été destitué de son titre de champion de France et rétrogradé en Ligue 2. Son président, Bernard Tapie, a de son côté été condamné à deux ans de prison dans cette affaire, dont huit mois ferme.

Pourtant, un autre scandale a eu lieu, lors d'une Coupe du monde de football cette fois, mais en toute légalité et sans conséquence pour ses nombreux auteurs. Car dans cette histoire tous les joueurs présents sur le terrain sont impliqués. Nous sommes en 1982. Lors du dernier match de la phase de groupe entre l'Autriche et la République fédérale d'Allemagne, les Allemand ont besoin d'une victoire pour se qualifier alors que l'Autriche est déjà assurée de terminer première du groupe. Alors, lorsque la RFA ouvre le score à la 11e minute, les deux équipes s'arrêtent en quelque sorte de jouer.

Le sélectionneur de la RFA Jupp Derwall aux côtés de Rudi Voeller et Karl-Heinz Rummenigge dans les années 1980. © WOLFGANG RATTAY/AP/SIPA (publiée le 30/04/2024)

Dès lors, le pressing des joueurs s'arrête net, le match se transforme en une succession interminable de passes, à rythme modéré, sans offensive ni la moindre accélération notable. Les gardiens allemand et autrichien, eux, ne verront plus le ballon jusqu'au coup de sifflet final. "Nous voulions juste nous qualifier, pas jouer au foot", expliquera bien plus tard le sélectionneur allemand Jupp Derwall.

Alors que le commentateur allemand refuse de commenter ce simulacre de match de coupe du monde qu'il voit et que les observateurs crient au scandale, une équipe fait les frais de cet arrangement : l'Algérie. En effet, l'équipe africaine pouvait encore se qualifier en cas de victoire autrichienne.

Suite à cet épisode qui a marqué la planète football lors de cette édition 1982 de la Coupe du monde, la FIFA a décidé de faire jouer les troisièmes et derniers matchs de chaque groupe simultanément, afin d'éviter les calculs comme lors de ce RFA-Autriche.