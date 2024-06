Les Pays Bas jouent en orange et la raison est très loin du sport

Parmi les sélections aux couleurs les plus emblématiques du foot mondial, les Pays-Bas figurent en bonne place, avec leur maillot orange. Un choix qui est tout sauf un hasard.

Chaque équipe nationale se distingue par la couleur de son maillot. Des couleurs souvent historiques, que l'on retrouve régulièrement sur les drapeaux nationaux et qui identifient les sélections. Au point que l'on nomme les joueurs par cette couleur : les Bleus de l'équipe de France, la Roja espagnole ou les Auriverde du Brésil.

Parmi les équipes historiquement associées à une couleur, on retrouve notamment les "Oranje" des Pays-Bas. Une couleur orange, donc, que l'on retrouve dans le football, mais également dans presque tous les autres sports, et dans d'autres aspects de la culture néerlandaise.

Cette histoire d'amour entre le orange et les Pays-Bas a une dimension historique. Elle vient du XVIe siècle et de l'arrivée sur le trône de Guillaume Ier de Naussau, de la maison… d'Orange-Nassau. La famille d'Orange devient alors la famille régnante en Hollande, et le demeure encore aujourd'hui. Cette famille historique va, au fil des générations, impulser le développement du pays et intégrer pleinement l'histoire et la culture néerlandaise.

En référence à cette maison, les finalistes de la Coupe du monde 2010 arborent donc un maillot orange, qui rassemble les supporters de tout le pays. S'ils sont si reconnus et si affilés à cette couleur, c'est également parce que les Néerlandais sont une nation historique du football mondial. Au-delà de l'épopée de la Coupe du monde 2010, portée par Wesley Sneijder et Robin Van Persie, les Pays-Bas comptent de nombreuses légendes ayant porté le maillot orange. Au premier rang évidemment, le roi Johan Cruyff, qui a porté au plus haut le Barça et l'Ajax Amsterdam, sans parvenir à remporter une compétition internationale avec sa sélection. Au début des années 1990, c'est Dennis Bergkamp qui aura mené les Orange, sans plus de succès.

À l'occasion de l'Euro 2024, à partir du 15 juin en Allemagne, les Pays-Bas feront à nouveau figure d'équipe à suivre. Portée par une nouvelle génération talentueuse, la formation coachée par Ronald Koeman pourrait surprendre certains des favoris de la compétition. Le sélectionneur néerlandais, ancien joueur lui-même et entraineur du FC Barcelone, ne cache d'ailleurs pas l'ambition de son équipe pour la compétition à venir : "L'objectif, c'est de gagner l'Euro, comme pour tout le monde. Quand on joue un tournoi, on cherche à le gagner. Les Pays-Bas peuvent être forts". La sélection aura pour cela besoin du soutien de ses supporters qui, à coup sûr, seront nombreux en Allemagne et coloreront les tribunes d'orange.