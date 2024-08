Cet athlète est favori pour une médaille aux JO et a déjà sorti un album de rap

Chanteur, compositeur et sportif, cet athlète de l'équipe de France multiplie les casquettes avant d'aller chercher un nouveau titre olympique.

Nombreux sont les sportifs à s'être déjà essayé à la chanson. Parmi les joueurs de la NBA ont retrouve notamment Damian Lillard, qui a sorti deux albums au milieu des années 2010 sous le pseudonyme de Dame D.O.L.L.A, ou Shaquille O'Neal, qui a pris le micro à plusieurs reprises pour des morceaux parfois sérieux, parfois plus pour la rigolade.

Chez les Français, on se souvient du célèbre album de Tony Parker en 2007, qui marqua à la fois le début et la fin de cette carrière parallèle, le meneur des Spurs ne voulant pas sortir un second album après le succès relatif du premier. Bien sûr, la reconversion la plus réussie revient à Yannick Noah. Dernier vainqueur de Roland-Garros chez les hommes pour les Français, en 1983, il a connu une véritable carrière musicale durant plusieurs années.

Un autre Français a également troqué les chaussures de sport et le maillot pour le plume et le micro. Il s'agit du volleyeur de l'équipe de France Earvin Ngapeth. Passionné de rap depuis son enfance, il explique que la musique est une part importante de son quotidien. "Le rap et le sport font partie de moi. Je pense que chaque sportif a sa petite bulle où il est seul, où il fait son truc et pour moi, c'est la musique." Il a toujours mené ses deux passions en parallèle, mais en gardant pendant longtemps le rap comme une facette personnelle de son quotidien.

"Quand il y a des gros matchs, j'écris beaucoup plus. Je pense que c'est quelque chose qui m'aide. Ça m'arrive souvent quand il y a un match le soir à 20 h. Je déjeune puis j'écris à 14h, c'est naturel", détaille le joueur des Bleus. "Ça me permet de penser à autre chose avant les grandes échéances où il y a de la pression." Il est également en 2023 monté sur scène pour la première fois, au Cabaret Sauvage à Paris.

Champion olympique avec l'équipe de France en 2021 à Tokyo pour la première médaille de l'histoire du volleyball français aux Jeux, Earvin Ngapeth et ses coéquipiers tenteront à Paris de défendre leur titre , avec peut être une chanson en cas de victoire finale et de médaille d'or.