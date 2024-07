La sœur de cette star de la natation française a participé à Miss France

Miss Calédonie n'est pas la seule à être connue du grand public, et pour cause. Son frère pourrait être une des stars des Jeux.

En raison du contexte politique difficile en Nouvelle-Calédonie, l'élection de Miss Nouvelle-Calédonie 2025 n'aura pas lieu, pour la première fois depuis 2009. C'est donc la lauréate actuelle qui représentera la région une seconde fois au concours national, qui se tiendra en fin d'année. Emma Grousset, qui avait été éliminée dès le début du concours la dernière fois, aura donc une chance de faire mieux.

Et elle pourra de nouveau compter sur un soutien de poids. Celui de son frère qui s'y connaît un peu en matière de compétition. Car dans la famille Gousset, un talent peut en cacher un autre. À 25 ans, Maxime Grousset est un des espoirs de la natation française aux JO de Paris cet été. Dans la famille Grousset, la natation est d'ailleurs une affaire sérieuse. Avant de monter sur les podiums, Emma Grousset a également pratiqué la natation dès son plus jeune âge, tout comme son frère ainé.

Après avoir partagé les bassins, le frère et la soeur sont restés visiblement soudés puisque Maxime Grousset a ardemment soutenu sa soeur lors du concours de beauté l'année passée, comme elle l'a expliqué de Nouvelle-Calédonie fin décembre. "Maxime a pris soin de moi pendant une semaine. Il m'a beaucoup apporté et a toujours un regard bienveillant sur ce que je fais. Dans mon parcours de miss, il m'a permis de garder la tête froide et les pieds sur terre. Donc, tous les jours, je le remercie", a-t-elle indiqué.

Mais Maxime Grousset va en revanche devoir s'occuper de lui cet été : il va participer à ses premiers Jeux olympiques, avec de véritables chances de médailles sur les trois disciplines sur lesquelles il est engagé, le 50m et le 100m nage libre ainsi que le 100m papillon. Il fait même partie des têtes d'affiche de la délégation française de natation, et une des meilleures chances de la délégation.

Après des championnats du monde époustouflants l'an passé à Fukuoka au Japon durant lesquelles Maxime Grousset a remporté une médaille d'or et deux médailles de bronze, le natif de Nouméa s'est encore amélioré, battant son record personnel sur 100m nage libre lors des qualifications pour les Jeux il y a quelques jours à Chartres.

Il raconte d'ailleurs que l'année 2023 a changé sa manière d'aborder la compétition et le regard des autres sur ses performances : "Avant on ne me calculait pas, aujourd'hui, on fait beaucoup plus attention à moi. Dans la confiance en moi, peut-être que ça s'est débloqué mais je n'ai rien ressenti. J'ai juste compris ce que ça faisait de gagner et d'être à ce niveau là. C'est ça qui m'a fait du bien mentalement."