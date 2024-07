"On a un peu tous minimisé son traumatisme" : le staff des Bleus inquiet pour Mbappé

Attaquant star de l'équipe de France, Kylian Mbappé est en difficulté depuis le début de l'Euro.

Depuis le début de l'Euro 2024 en Allemagne, Kylian Mbappé est moins décisif avec les Bleus que lors des précédentes compétitions internationales. En cause, son rendement mais aussi son implication sur le terrain. Alors qu'il avait ébloui le monde du football par ses accélérations lors de la Coupe du monde 2018, notamment face à l'Argentine en quart de finale, le nouvel attaquant du Real Madrid ne propose pas la même qualité et la même répétition d'appels en profondeurs depuis le début de la compétition. Il préfère même la plupart du temps demander le ballon dans les pieds, à l'arrêt et parfois dos au but.

Ces performances en demi-teinte sont dans la continuité d'une saison compliquée pour Kylian Mbappé. Depuis son refus de prolonger avec le Paris Saint-Germain, Mbappé a en effet été mis plusieurs fois sur le banc par son entraineur Luis Enrique, ou sorti en cours de match. Il a aussi raté une partie de la préparation de la saison, un moment pourtant essentiel pour tenir sur la durée.

Interrogé sur les performances de son attaquant en conférence de presse, l'entraineur adjoint de l'équipe de France Guy Stéphan a tenté de donner une explication. "Je pense qu'on a un peu tous minimisé son traumatisme, sa fracture du nez. Ça n'explique pas tout, je suis d'accord, mais le choc qu'il a eu est très traumatisant."

Il est vrai que cette blessure survenue lors du premier match des Bleus contre l'Autriche a sérieusement handicapé le début de compétition du capitaine de l'équipe de France. Absent contre les Pays-Bas, Kylian Mbappé est revenu lors du dernier match de poule contre la Pologne, avec un masque de protection. Depuis, on le voit régulièrement pendant les matchs remettre en place le masque, l'enlever et le remettre.

Pour autant, la difficulté de Kylian Mbappé à être décisif vient également d'un manque physique. Lui-même l'a répété à plusieurs reprises depuis le début du rassemblement, il a besoin "d'une bonne préparation physique, ce sera le cas avec le Real". Sauf que d'ici là, le manque de jambes est si criant que Didier Deschamps a pris la décision rarissime de le sortir lors du quart de finale de l'Euro face au Portugal, à la 105e minute.